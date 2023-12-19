Настоящий электробус выйдет на дороги Нижнего Тагила в режиме «тест-драйв»

Курсирование пока будет происходить в тестовом режиме. По сообщению заместителя главы по городскому хозяйству Егора Копысова, договоренность о «тест-драйве» достигнута с московской компанией «ПК Транспортные системы». Во время эксперимента специалисты оценят практичность эксплуатации «электрички» в городе. Решение о приобретении будет принято по завершении обкатки.