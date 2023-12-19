Настоящий электробус выйдет на дороги Нижнего Тагила в режиме «тест-драйв»

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Курсирование пока будет происходить в тестовом режиме. По сообщению заместителя главы по городскому хозяйству Егора Копысова, договоренность о «тест-драйве» достигнута с московской компанией «ПК Транспортные системы». Во время эксперимента специалисты оценят практичность эксплуатации «электрички» в городе. Решение о приобретении будет принято по завершении обкатки.
По заявленным характеристикам, запаса аккумулятора должно хватать на 80 километров. У представленной модели возможна подзарядка от контактной сети. Поэтому принято решение подзарядку осуществлять на конечных остановках в депо.
Напоминаем, по поручению Президента России из федерального бюджета в Свердловскую область направлено 1,5 млрд рублей для закупа автобусов. Регион получит 300 единиц техники.