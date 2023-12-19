tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:45

Published Сегодня, 11:45

Modified Сегодня, 11:47

Updated Сегодня, 11:47

В Нижнем Тагиле известна дата открытия ледового городка

Названа дата открытия ледового городка в Нижнем Тагиле

19 декабря 2023, 11:45
Фото: tagilcity.ru

В Нижнем Тагиле известна дата открытия ледового городка

Открытие ледового городка в Нижнем Тагиле состоится 27 декабря 2023 года. Соответствующее постановление опубликовала администрация города.

Открытие ледового городка в Нижнем Тагиле 27 декабря начнется в 16:00 и продлится до 20:00 часов. Запланирована праздничная программа с участием первых лиц города и местных артистов.

Помимо этого, постановление мэрии регламентирует запрет продажи алкоголя в определенном периметре, а также работу правоохранительных органов на время проведения массового мероприятия.

На елку трезвыми: на открытии ледового городка в Тагиле запретят продажу алкоголя
Узнать подробнее

В настоящее время ведутся работы по обустройству горок и ледового катка на проспекте Строителей. Возведением ледовых скульптур в 2023 году будут заниматься местные мастера в рамках первого фестиваля ледовых фигур.

Впервые в Нижнем Тагиле состоится новогодний фестиваль ледовых скульптур
Узнать подробнее
Читайте также:
Где появятся ледовые городки в ЕкатеринбургеИндекс «Оливье»: сколько стоит салат на новый год в Нижнем Тагиле в 2023 годуЕлки и горки: новогодние городки появятся в селах под Нижним Тагилом
#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Свердловская область#Праздник#Новый год#Открытие#Ледовый городок#Скульптура#Ледовая скульптура#Юлия Мамонтова
Подпишитесь
Как ему жить? Боец ЧВК из поселка под Тагилом не может получить помощь после ранения
Сегодня, 08:25
На елку трезвыми: на открытии ледового городка в Тагиле запретят продажу алкоголя
Сегодня, 11:26
Известен график работы ГИБДД в новогодние праздники в Нижнем Тагиле
Сегодня, 11:27
Жалобы на выбросы, продление НМУ и кража почвы. Итоги недели в Нижнем Тагиле
Вчера, 06:49
«Лживая правда»: тагильчанин опровергает незаконное выселение квартирантки из жилья
17 декабря, 06:40