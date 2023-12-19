Названа дата открытия ледового городка в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 11:45
Published Сегодня, 11:45
Modified Сегодня, 11:47
Updated Сегодня, 11:47
Открытие ледового городка в Нижнем Тагиле 27 декабря начнется в 16:00 и продлится до 20:00 часов. Запланирована праздничная программа с участием первых лиц города и местных артистов.
Помимо этого, постановление мэрии регламентирует запрет продажи алкоголя в определенном периметре, а также работу правоохранительных органов на время проведения массового мероприятия.
В настоящее время ведутся работы по обустройству горок и ледового катка на проспекте Строителей. Возведением ледовых скульптур в 2023 году будут заниматься местные мастера в рамках первого фестиваля ледовых фигур.