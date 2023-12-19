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Published Сегодня, 13:39

Modified Сегодня, 13:41

Updated Сегодня, 13:41

Врач УЗИ стал самым высокооплачиваемым специалистом в Нижнем Тагиле

Названа самая высокооплачиваемая вакансия декабря в Нижнем Тагиле

19 декабря 2023, 13:39
Фото: Midjourney

Врач УЗИ стал самым высокооплачиваемым специалистом в Нижнем Тагиле

Вакансия врача ультразвуковой диагностики была названа самой высокооплачиваемой в декабре в Нижнем Тагиле.

Также большие зарплаты в этом месяце предлагали докторам ультразвуковой диагностики и банковским менеджерам, работающих в малом бизнесе.

Им предлагают ежемесячное денежное вознаграждение в размере 100 тысяч рублей. Это следует из данных сервиса SuperJob. Рейтинг проводился среди городов с численностью населения до полумиллиона граждан.

Следом в рейтинге идет вакансия финансового специалиста. Ему заплатят от 90 тысяч рублей. Кроме того, неплохие заработки обещают автомеханику (от 80 тысяч рублей) и врач-эндоскопист (от 70 тысяч рублей).

Отмечается, что в целом вакансии докторов входят в рейтинг самых высоооплачиваемых в ряде городов России: в Нижнем Тагиле, Твери, Туле, Пскове, Чебоксарах и Сочи.

Ранее Екатеринбург стал одним из городов УрФО с самыми высокими зарплатами.

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