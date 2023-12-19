Названа самая высокооплачиваемая вакансия декабря в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 13:39
Published Сегодня, 13:39
Modified Сегодня, 13:41
Updated Сегодня, 13:41
Также большие зарплаты в этом месяце предлагали докторам ультразвуковой диагностики и банковским менеджерам, работающих в малом бизнесе.
Им предлагают ежемесячное денежное вознаграждение в размере 100 тысяч рублей. Это следует из данных сервиса SuperJob. Рейтинг проводился среди городов с численностью населения до полумиллиона граждан.
Следом в рейтинге идет вакансия финансового специалиста. Ему заплатят от 90 тысяч рублей. Кроме того, неплохие заработки обещают автомеханику (от 80 тысяч рублей) и врач-эндоскопист (от 70 тысяч рублей).
Отмечается, что в целом вакансии докторов входят в рейтинг самых высоооплачиваемых в ряде городов России: в Нижнем Тагиле, Твери, Туле, Пскове, Чебоксарах и Сочи.
Ранее Екатеринбург стал одним из городов УрФО с самыми высокими зарплатами.