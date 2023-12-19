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Published Сегодня, 10:35

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Updated Сегодня, 10:37

В Нижнем Тагиле одни из самых дешевых комнат в коммунальных квартирах

Названы города России с самыми дешевыми комнатами в коммуналках. Нижний Тагил — лидер

19 декабря 2023, 10:35
Фото: Midjourney

В Нижнем Тагиле одни из самых дешевых комнат в коммунальных квартирах

Эксперты выяснили, что в Нижнем Тагиле одни из самых бюджетных комнат в коммуналках в целом по России. Город расположился на 68-й строчке рейтинга из 70 городов.

Специалисты пришли к выводу, что в среднем, комната в коммунальной квартире в Нижнем Тагиле стоит 471 643 рубля. За год цена выросла на 1,6%.

Приобрести часть жилплощади более бюджетно можно только в Магнитогорске — за 468 тысяч рублей, и в Ульяновске — за 463 тысячи рублей.

Самые дорогие комнаты специалисты нашли в Москве. Здесь приобрести комнату в коммунальной квартире можно в среднем за четыре миллиона рублей. Также дорогая недвижимость в Сочи — более 3 миллионов рублей придется отдать за комнату. В Санкт-Петербурге аналогичное приобретение обойдется в чуть больше 2,5 миллиона рублей.

В целом, подорожание коммуналок в России за год произошло на 10,6%. Это произошло из-за высокого спроса, так как покупка полноценных квартир стала для некоторых граждан неподъемной ношей.

Ранее в Нижнем Тагиле владелец квартиры, которого женщина обвинила в незаконном выселении, рассказал, что квартирантка обокрала его.

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#Экономика#Нижний Тагил#Квартира#Покупка#Комната#Недвижимость#Подорожание#Спрос#Цена#Коммуналка#Дарья Сорокина
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