Названы города России с самыми дешевыми комнатами в коммуналках. Нижний Тагил — лидер

Posted Сегодня, 10:35
Published Сегодня, 10:35
Modified Сегодня, 10:37
Updated Сегодня, 10:37
Специалисты пришли к выводу, что в среднем, комната в коммунальной квартире в Нижнем Тагиле стоит 471 643 рубля. За год цена выросла на 1,6%.
Приобрести часть жилплощади более бюджетно можно только в Магнитогорске — за 468 тысяч рублей, и в Ульяновске — за 463 тысячи рублей.
Самые дорогие комнаты специалисты нашли в Москве. Здесь приобрести комнату в коммунальной квартире можно в среднем за четыре миллиона рублей. Также дорогая недвижимость в Сочи — более 3 миллионов рублей придется отдать за комнату. В Санкт-Петербурге аналогичное приобретение обойдется в чуть больше 2,5 миллиона рублей.
В целом, подорожание коммуналок в России за год произошло на 10,6%. Это произошло из-за высокого спроса, так как покупка полноценных квартир стала для некоторых граждан неподъемной ношей.
Ранее в Нижнем Тагиле владелец квартиры, которого женщина обвинила в незаконном выселении, рассказал, что квартирантка обокрала его.