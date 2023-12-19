Названы города России с самыми дешевыми комнатами в коммуналках. Нижний Тагил — лидер

Самые дорогие комнаты специалисты нашли в Москве. Здесь приобрести комнату в коммунальной квартире можно в среднем за четыре миллиона рублей. Также дорогая недвижимость в Сочи — более 3 миллионов рублей придется отдать за комнату. В Санкт-Петербурге аналогичное приобретение обойдется в чуть больше 2,5 миллиона рублей.