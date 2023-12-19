Необычный знак заметили на Тагилстрое жители Нижнего Тагила

По улице Балакинской при движении в сторону Рудника перед пересечением с улицей Землячки на столбе освещения установлен дорожный знак. Однако предписания его не могут быть расценены столь однозначно. С одной стороны это «пересечение равнозначных дорог» и вроде бы все нормально. Но при приближении к нему возникает стереоэффект и знак «превращается» в «искусственную неровность».