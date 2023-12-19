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Published Сегодня, 10:17

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Странный дорожный знак установлен в Нижнем Тагиле

Необычный знак заметили на Тагилстрое жители Нижнего Тагила

19 декабря 2023, 10:17
Фото: ОД "Тагил без ям - Общественное движение"

Странный дорожный знак установлен в Нижнем Тагиле

Дорожный знак со стереоэффектом заметили очевидцы на улице Балакинской в Нижнем Тагиле.

По улице Балакинской при движении в сторону Рудника перед пересечением с улицей Землячки на столбе освещения установлен дорожный знак. Однако предписания его не могут быть расценены  столь однозначно. С одной стороны это «пересечение равнозначных дорог» и вроде бы все нормально. Но при приближении к нему возникает стереоэффект и знак «превращается» в «искусственную неровность».

Фото: ОД "Тагил без ям - Общественное движение"

Об этом 18 декабря в группе Вконтакте ОД "Тагил без ям - Общественное движение" появилась публикация.

Подписчики общества уже выдвинули свою шуточную версию происходящего.

Это новый знак «пересечение равнозначных неровностей», — пишет Иван в своем комментарии под публикацией.

В Центре организации дорожного движения города Нижний Тагил поблагодарили жителей за содействие. И сообщили TagilCity.ru, что знак действительно не соответствует стандарту из-за дефекта светоотражающей пленки, который проявлялся в темное время суток. По информации ведомства, знак заменен. 

Редакция TagilCity.ru напоминает об отключении части светофоров 19 декабря.

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#Общество#Нижний Тагил#Александра Логинова#Безопасность#ПДД#Дорожные знаки#Безопасность движения#ЦОДД#Уличное движение
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