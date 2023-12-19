Необычный знак заметили на Тагилстрое жители Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 10:17
Published Сегодня, 10:17
Modified Сегодня, 10:18
Updated Сегодня, 10:18
По улице Балакинской при движении в сторону Рудника перед пересечением с улицей Землячки на столбе освещения установлен дорожный знак. Однако предписания его не могут быть расценены столь однозначно. С одной стороны это «пересечение равнозначных дорог» и вроде бы все нормально. Но при приближении к нему возникает стереоэффект и знак «превращается» в «искусственную неровность».
Об этом 18 декабря в группе Вконтакте ОД "Тагил без ям - Общественное движение" появилась публикация.
Подписчики общества уже выдвинули свою шуточную версию происходящего.
Это новый знак «пересечение равнозначных неровностей», — пишет Иван в своем комментарии под публикацией.
В Центре организации дорожного движения города Нижний Тагил поблагодарили жителей за содействие. И сообщили TagilCity.ru, что знак действительно не соответствует стандарту из-за дефекта светоотражающей пленки, который проявлялся в темное время суток. По информации ведомства, знак заменен.
Редакция TagilCity.ru напоминает об отключении части светофоров 19 декабря.