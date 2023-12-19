Неожиданно. ФНС разморозила счета «Гортранса» из Екатеринбурга

Posted Сегодня, 04:43
Published Сегодня, 04:43
Modified Сегодня, 04:45
Updated Сегодня, 04:45
Данную информацию подтверждает администрация города. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов на пресс-конференции рассказал, что 2024 год перевозчик начнет без долгов. По его словам, из местного бюджета предприятие получило субсидию в размере 90 млн рублей. До конца года планируется рассчитаться по налогам, за электричество и выплатить сотрудникам зарплаты.
По данным «Правда УрФО», 260 млн рублей перевозчиком было сэкономлено на контракте и еще 150 млн он заработал. Чтобы повысить доходы предприятия, решено ужесточить наказание для безбилетников. Кроме того, говорилось и о повышении тарифа.