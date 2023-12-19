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ФНС разморозила счета «Гортранса» из Екатеринбурга

Неожиданно. ФНС разморозила счета «Гортранса» из Екатеринбурга

19 декабря 2023, 04:43
Фото: 1MI

ФНС разморозила счета «Гортранса» из Екатеринбурга

Счета екатеринбургского перевозчика «Гортранса» были разморожены. Предприятию удалось погасить долги на 270 миллионов рублей.

Данную информацию подтверждает администрация города. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов на пресс-конференции рассказал, что 2024 год перевозчик начнет без долгов. По его словам, из местного бюджета предприятие получило субсидию в размере 90 млн рублей. До конца года планируется рассчитаться по налогам, за электричество и выплатить сотрудникам зарплаты.

По данным «Правда УрФО», 260 млн рублей перевозчиком было сэкономлено на контракте и еще 150 млн он заработал. Чтобы повысить доходы предприятия, решено ужесточить наказание для безбилетников. Кроме того, говорилось и о повышении тарифа.

Без долгов в Новый 2024 год: «Гортранс» погасит долги при участии мэрии Екатеринбурга
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