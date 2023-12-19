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Published Сегодня, 10:33

Modified Сегодня, 10:35

Updated Сегодня, 10:35

Соседом девочки из квартиры с крестами в Екатеринбурге был полицейский

Он все знал. Соседом девочки из дома с крестами в Екатеринбурге оказался полицейский

19 декабря 2023, 10:33
Фото: Midjourney

Соседом девочки из квартиры с крестами в Екатеринбурге был полицейский

Соседом 13-летней девочки, которую забрали органы опеки в Екатеринбурге, оказался сотрудник полиции.

Как сообщает ЕАН, полицейский живет ниже скандальной семье, в которой маму собираются лишить родительских прав за предполагаемые побои, а ее дочь сейчас находится у органов опеки.

Вместе с тем полицейский никак не комментирует события в своем доме. Однако другие соседи обращались в полицию к участковому, который отказался принимать меры без заявления от жителей дома.

Предполагается, что маму девочки лишат родительских прав, однако она пытается отстоять свои права, отмечая, что сотрудники опеки работают так, чтобы лишать родителей их прав и детей, повинуясь западной модели поведения.

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#Дети#Полиция#Криминал#Опека#ЧП#Екатеринбург#Инцидент#Камилла Булгакова
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