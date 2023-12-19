Он все знал. Соседом девочки из дома с крестами в Екатеринбурге оказался полицейский

Posted Сегодня, 10:33
Published Сегодня, 10:33
Modified Сегодня, 10:35
Updated Сегодня, 10:35
Как сообщает ЕАН, полицейский живет ниже скандальной семье, в которой маму собираются лишить родительских прав за предполагаемые побои, а ее дочь сейчас находится у органов опеки.
Вместе с тем полицейский никак не комментирует события в своем доме. Однако другие соседи обращались в полицию к участковому, который отказался принимать меры без заявления от жителей дома.
Предполагается, что маму девочки лишат родительских прав, однако она пытается отстоять свои права, отмечая, что сотрудники опеки работают так, чтобы лишать родителей их прав и детей, повинуясь западной модели поведения.