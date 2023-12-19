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Почти половина автобусов простаивают в ожидании ремонта в Екатеринбурге

Почти половина автобусов «Гортранса» простаивают в ожидании ремонта в Екатеринбурге

19 декабря 2023, 07:10
Фото: 1MI

Почти половина автобусов простаивают в ожидании ремонта в Екатеринбурге

140 автобусов «Гортранса» из 340 стоят в автопарке Екатеринбурга годами. Они ожидают ремонта.

Недавно глава Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал, что объемы перевозки и количество работников у «Гортранса» только увеличиваются. Однако журналисты обнаружили на парковке в Академическом районе стоящие автобусы «НефАЗы» 2015 года, пишет «Урал Мэш».

По их данным, водителей и механиков не хватает. А охотно работают, преимущественно, лишь те мужчины, которым скоро выходить на пенсию.

Также, по информации источника, в учреждении на многом экономят. Так, чтобы выплатить 270 млн налогов, на маршрут выводят всего два автобуса, хотя положено пять. Отсюда и берется давка в транспорте и длительное его ожидание, заключили журналисты.

Ранее сообщалось, что 64 тысячи штрафа заплатят тагильские перевозчики за «пропавшие» автобусные маршруты.

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#Транспорт#Пенсия#Налоги#Ремонт#Парковка#Водители#Маршрут#Алексей Орлов#Ожидание#Автобусы#Екатеринбург#Гортранс#Академический район#Дарья Сорокина
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