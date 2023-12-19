Почти половина автобусов «Гортранса» простаивают в ожидании ремонта в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 07:10
Published Сегодня, 07:10
Modified Сегодня, 07:12
Updated Сегодня, 07:12
Недавно глава Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал, что объемы перевозки и количество работников у «Гортранса» только увеличиваются. Однако журналисты обнаружили на парковке в Академическом районе стоящие автобусы «НефАЗы» 2015 года, пишет «Урал Мэш».
По их данным, водителей и механиков не хватает. А охотно работают, преимущественно, лишь те мужчины, которым скоро выходить на пенсию.
Также, по информации источника, в учреждении на многом экономят. Так, чтобы выплатить 270 млн налогов, на маршрут выводят всего два автобуса, хотя положено пять. Отсюда и берется давка в транспорте и длительное его ожидание, заключили журналисты.
Ранее сообщалось, что 64 тысячи штрафа заплатят тагильские перевозчики за «пропавшие» автобусные маршруты.