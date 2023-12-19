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Published Сегодня, 15:18

Modified Сегодня, 15:20

Updated Сегодня, 15:20

В Кольцово к лету 2024 года отремонтируют международный терминал

После ремонта новый терминал Кольцово будет принимать больше пассажиров

19 декабря 2023, 15:18
Фото: 1MI

В Кольцово к лету 2024 года отремонтируют международный терминал

Отремонтированный международный терминал аэропорта Кольцово будет открыт в июле 2024 года.

Как сообщает URA.RU, пропускная способность терминала возрастёт до 2 500 пассажиров в час. Напомним, что планы по изменениям аэропорта были объявлены зимой 2022 года. Все работы проводятся постепенно.

Известно, что меняется не только сам терминал, но привокзальная площадь.

Ранее на прямой линии президент страны Владимир Путин рассказывал, почему не открывают аэропорт в Краснодаре. По словам главы государства, главным вопросом является безопасность аэровокзала.

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