После ремонта новый терминал Кольцово будет принимать больше пассажиров

Posted Сегодня, 15:18
Published Сегодня, 15:18
Modified Сегодня, 15:20
Updated Сегодня, 15:20
Как сообщает URA.RU, пропускная способность терминала возрастёт до 2 500 пассажиров в час. Напомним, что планы по изменениям аэропорта были объявлены зимой 2022 года. Все работы проводятся постепенно.
Известно, что меняется не только сам терминал, но привокзальная площадь.
Ранее на прямой линии президент страны Владимир Путин рассказывал, почему не открывают аэропорт в Краснодаре. По словам главы государства, главным вопросом является безопасность аэровокзала.