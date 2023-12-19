Путин объяснил студенту из Екатеринбурга, зачем мажоры должны работать

Posted Сегодня, 09:54
Published Сегодня, 09:54
Modified Сегодня, 09:56
Updated Сегодня, 09:56
Во время разговора, который продлился около полутора часов, Харин также смог поговорить с главой государства.
Харин рассказал президенту, как на первом курсе он работал курьером, чтобы оплачивать свое образование в техникуме. Владимир Путин высказал свою точку зрения по поводу оплаты студентами своего обучения лично.
По словам Путина, это сложно, сочетать и работу, и учебу, но это даёт преимущество человеку для его будущего, потому что человек борется за себя и ценит это.
Президент также подчеркнул, что в семьях с большим достатком людям тоже нужно трудиться, ведь иначе они не смогут преодолевать трудности, как работающие студенты.
Ранее сообщались итоги прямой трансляции с Путиным, фестиваль скульптур в Нижнем Тагиле и ремонт дорог.