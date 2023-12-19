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Published Сегодня, 09:54

Modified Сегодня, 09:56

Updated Сегодня, 09:56

Президент ответил екатеринбургскому студенту, почему богатые должны работать

Путин объяснил студенту из Екатеринбурга, зачем мажоры должны работать

19 декабря 2023, 09:54
Фото: Midjourney

Президент ответил екатеринбургскому студенту, почему богатые должны работать

Студент из Уральского железнодорожного техникума, Сергей Харин, встретился с Владимиром Путиным в Кремле, где проходила встреча победителей чемпионата по профмастерству «Профессионалы».

Во время разговора, который продлился около полутора часов, Харин также смог поговорить с главой государства.

Харин рассказал президенту, как на первом курсе он работал курьером, чтобы оплачивать свое образование в техникуме. Владимир Путин высказал свою точку зрения по поводу оплаты студентами своего обучения лично.

По словам Путина, это сложно, сочетать и работу, и учебу, но это даёт преимущество человеку для его будущего, потому что человек борется за себя и ценит это.

Президент также подчеркнул, что в семьях с большим достатком людям тоже нужно трудиться, ведь иначе они не смогут преодолевать трудности, как работающие студенты.

Ранее сообщались итоги прямой трансляции с Путиным, фестиваль скульптур в Нижнем Тагиле и ремонт дорог.

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