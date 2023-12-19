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Posted Сегодня, 16:04

Published Сегодня, 16:04

Modified Сегодня, 16:29

Updated Сегодня, 16:29

Свердловский диетолог Бородина рассказала о коварных напитках на новогоднем стол

Самое вредное. От какой еды себя стоит уберечь в Новый год

19 декабря 2023, 16:04
Фото: Midjourney

Свердловский диетолог Бородина рассказала о коварных напитках на новогоднем стол

Ведущий диетолог Свердловского Минздрава Ирина Бородина отметила, от чего нужно отказаться в новогоднюю ночь.

По словам диетолога, нужно отказаться от сладкой газированной воды, поскольку в ней много сахара и нет витаминов. Более того, такой напиток только увеличивает аппетит и отравляет человека.

Также, как отмечает Бородина, нет безвредных алкогольных напитков, потому что они влияют на нервную систему. Кроме того, из-за алкоголя человек может не захотеть есть, потому что он насыщает и в результате вредит организму.

Ранее сообщалось, как продолжить занятия спортом в праздники.

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#Общество#Еда#Праздник#Новый год#Праздники#Новогодние праздники#Напитки#Камилла Булгакова
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