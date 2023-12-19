Самое вредное. От какой еды себя стоит уберечь в Новый год

Posted Сегодня, 16:04
Published Сегодня, 16:04
Modified Сегодня, 16:29
Updated Сегодня, 16:29
По словам диетолога, нужно отказаться от сладкой газированной воды, поскольку в ней много сахара и нет витаминов. Более того, такой напиток только увеличивает аппетит и отравляет человека.
Также, как отмечает Бородина, нет безвредных алкогольных напитков, потому что они влияют на нервную систему. Кроме того, из-за алкоголя человек может не захотеть есть, потому что он насыщает и в результате вредит организму.
Ранее сообщалось, как продолжить занятия спортом в праздники.