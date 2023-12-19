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Водитель иномарки погибла в ДТП с грузовиком на трассе под Нижним Тагилом

Смертельный обгон. Водитель иномарки влетела в грузовик на трассе под Нижним Тагилом

19 декабря 2023, 05:12
Фото: Отдел пропаганды ГИБДД

Водитель иномарки погибла в ДТП с грузовиком на трассе под Нижним Тагилом

Водитель иномарки погибла в результате ДТП с грузовиком на трассе под Нижним Тагилом. Инцидент случился днем 18 декабря. Женщина совершала обгон, но потеряла управление.

Как сообщили в Отделе пропаганды ГИБДД, водитель Chevrolet Rezzo, 66-летняя женщина, совершала обгон, но не учла дорожные условия. Из-за этого она потеряла управление и ее занесло. Далее она врезалась в грузовик «МАН», ехавший навстречу.

В результате женщина скончалась. Прибывшие медики констатировали смерть.

Фото: Отдел пропаганды ГИБДД

Выяснилось, что женщина является жительницей Лесного. Стаж вождения у нее составлял 26 лет.

Водитель грузовика рассказал, что ехал в Узбекистан из ХМАО. Он увидел, что на встречку выехала машина. Он вывернул руль и попытался избежать столкновения. Однако оно все же случилось.

По факту аварии проводится проверка, рассказали в Отделе пропаганды ГИБДД.

​Напомним, вечером 18 декабря в Нижнем Тагиле напротив КРЦ «Россия» в ДТП пострадала пенсионерка. Она переходила дорогу, когда ее сбила иномарка.

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