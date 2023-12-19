Смертельный обгон. Водитель иномарки влетела в грузовик на трассе под Нижним Тагилом

Posted Сегодня, 05:12
Published Сегодня, 05:12
Modified Сегодня, 05:14
Updated Сегодня, 05:14
Как сообщили в Отделе пропаганды ГИБДД, водитель Chevrolet Rezzo, 66-летняя женщина, совершала обгон, но не учла дорожные условия. Из-за этого она потеряла управление и ее занесло. Далее она врезалась в грузовик «МАН», ехавший навстречу.
В результате женщина скончалась. Прибывшие медики констатировали смерть.
Выяснилось, что женщина является жительницей Лесного. Стаж вождения у нее составлял 26 лет.
Водитель грузовика рассказал, что ехал в Узбекистан из ХМАО. Он увидел, что на встречку выехала машина. Он вывернул руль и попытался избежать столкновения. Однако оно все же случилось.
По факту аварии проводится проверка, рассказали в Отделе пропаганды ГИБДД.
Напомним, вечером 18 декабря в Нижнем Тагиле напротив КРЦ «Россия» в ДТП пострадала пенсионерка. Она переходила дорогу, когда ее сбила иномарка.