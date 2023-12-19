Студентка из Нижнего Тагила перевела на «безопасный счет» 284 тысячи рублей

Posted Сегодня, 11:05
Published Сегодня, 11:05
Modified Сегодня, 11:07
Updated Сегодня, 11:07
Известно, что девушке позвонил «сотрудник банка», который сказал, что на ее лицевом счете в банке наблюдаются мошеннические действия. Чтобы их предотвратить, мошенник предложил девушке взять кредит и перевести все деньги на «безопасный счет». Студентка следовала всем инструкциям. Об этом сообщает МУ МВД «Нижнетагильское».
Далее с молодой тагильчанкой разговаривал уже «подполковник юстиции из Екатеринбурга». Он говорил, что возбуждено уголовное дело за мошенничество. Также он требовал, чтобы она не разглашала никакую информацию о ее недавних переговорах, или уголовное дело заведут уже в отношении нее.
В общей сложности девушка лишилась 150 тысяч рублей кредитных средств. После этого мошенники настаивали, чтобы она взяла еще 134 тысячи.
Далее мошенники продолжили «обрабатывать» жертву. Девушка позвонила на горячую линию одного из банков, где имела карту, и попросила разморозить ее. Когда она ответила на вопрос сотрудника для чего, та подсказала студентке, что ей следует идти в полицию.
Ранее сообщалось, что 250 пенсионеров перевели деньги мошенникам в Нижнем Тагиле в 2023 году.