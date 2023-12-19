Студентка из Нижнего Тагила перевела на «безопасный счет» 284 тысячи рублей

Далее с молодой тагильчанкой разговаривал уже «подполковник юстиции из Екатеринбурга». Он говорил, что возбуждено уголовное дело за мошенничество. Также он требовал, чтобы она не разглашала никакую информацию о ее недавних переговорах, или уголовное дело заведут уже в отношении нее.