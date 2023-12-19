Свердловчане вооружаются, чтобы отбиваться от стаи бродячих собак

Posted Сегодня, 10:54
Published Сегодня, 10:54
Modified Сегодня, 10:56
Updated Сегодня, 10:56
Собаки выбрали один из районов города, рядом с которым находится торговый центр, через который часто ходят местные жители.
Как сообщает URA.RU, сейчас в районе примерно 20 собак, который живут в заброшенном доме рядом. Но они ведут себя агрессивно, укусив уже двоих человек. Жители признаются, что особенно страшно вечером, когда все вокруг темно.
Чтобы не попасть к бродячим собакам, жители города обходят место стороной, но также отпугивают животных с помощью электрошокера и баллончиков для самозащиты.
Вместе с тем, как сообщаются представители МКУ «Управление капитального строительства», проблема есть, однако многих собак уже поймали и чипировали, но всех собак пока разместить нет возможности.
Ранее сообщалось, что 50 тысяч рублей за укус бездомной собаки получит мальчик из Пышмы.