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Самбисты Нижнего Тагила стали призерами первенства УрФО

Тагильские самбисты стали лучшими на первенстве УРФО

19 декабря 2023, 10:01
Фото: из архива СШ «Тагилстрой»

Самбисты Нижнего Тагила стали призерами первенства УрФО

В Верхней Пышме состоялось первенство УрФО по самбо среди юношей и девушек в возрасте 16-18 лет. Там спортсмены из Нижнего Тагила стали призерами.

Отличились атлеты спортшколы «Тагилстрой». Об этом сообщает «Тагильский рабочий».

Третьи места завоевали Анастасия Лисина, Егор Карелин, Ольга Лялина и Михаил Борисенко. А Анастасия, Ольга и Михаил также прошли отбор на первенство России. Оно состоится во Владивостоке в феврале 2024 года.

В категории боевое самбо среди юниоров первое место заняли Кирилл Зырянов и Артем Шешегов. Второе место завоевал Данила Попов, а третье — Руслан Давлатов и Никита Ермаков.

Ранее тагильчанин стал бронзовым призером международных соревнований по прыжкам на лыжах.

Спортсмен из Нижнего Тагила стал призером турнира по воркауту
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#Общество#Спорт#Нижний Тагил#Соревнования#Верхняя Пышма#Юноши#Призеры#Юниоры#Самбо#Дарья Сорокина
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