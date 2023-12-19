Тагильские самбисты стали лучшими на первенстве УРФО

Posted Сегодня, 10:01
Published Сегодня, 10:01
Modified Сегодня, 10:03
Updated Сегодня, 10:03
Отличились атлеты спортшколы «Тагилстрой». Об этом сообщает «Тагильский рабочий».
Третьи места завоевали Анастасия Лисина, Егор Карелин, Ольга Лялина и Михаил Борисенко. А Анастасия, Ольга и Михаил также прошли отбор на первенство России. Оно состоится во Владивостоке в феврале 2024 года.
В категории боевое самбо среди юниоров первое место заняли Кирилл Зырянов и Артем Шешегов. Второе место завоевал Данила Попов, а третье — Руслан Давлатов и Никита Ермаков.
Ранее тагильчанин стал бронзовым призером международных соревнований по прыжкам на лыжах.