Тагильские самбисты стали лучшими на первенстве УРФО

Третьи места завоевали Анастасия Лисина, Егор Карелин, Ольга Лялина и Михаил Борисенко. А Анастасия, Ольга и Михаил также прошли отбор на первенство России. Оно состоится во Владивостоке в феврале 2024 года.



В категории боевое самбо среди юниоров первое место заняли Кирилл Зырянов и Артем Шешегов. Второе место завоевал Данила Попов, а третье — Руслан Давлатов и Никита Ермаков.