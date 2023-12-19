«Тагильский трамвай» начнет обслуживать 14 автобусных маршрутов в городе

Posted Сегодня, 16:31
Published Сегодня, 16:31
Modified Сегодня, 16:33
Updated Сегодня, 16:33
На официальной странице во «ВКонтакте» МУП «Тагильский трамвай» появилось объявление о наборе водителей автобусов для пассажирских перевозок на городских маршрутах. Соискателям обещают официальную зарплату от 76 тысяч рублей и сменный график 2/2 по 12 или 8 часов.
Работать водители будут на новых автобусах СИМАЗ, которые администрация Нижнего Тагила закупила в этом году, сообщили TagilCity.ru в пресс-службе мэрии города. Всего «Тагильский трамвай» возьмет на себя обслуживание 14 маршрутов: