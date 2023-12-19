«Тагильский трамвай» начнет обслуживать 14 автобусных маршрутов в городе

На официальной странице во «ВКонтакте» МУП «Тагильский трамвай» появилось объявление о наборе водителей автобусов для пассажирских перевозок на городских маршрутах. Соискателям обещают официальную зарплату от 76 тысяч рублей и сменный график 2/2 по 12 или 8 часов.