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«Тагильский трамвай» ищет водителей на пассажирские автобусы

«Тагильский трамвай» начнет обслуживать 14 автобусных маршрутов в городе

19 декабря 2023, 16:31
Фото: Midjourney

«Тагильский трамвай» ищет водителей на пассажирские автобусы

МУП «Тагильский трамвай» начнет заниматься перевозкой пассажиров автобусами и для этого ищет водителей с правами категории D. Всего предприятие возьмет на обслуживание 14 маршрутов в Нижнем Тагиле.

На официальной странице во «ВКонтакте» МУП «Тагильский трамвай» появилось объявление о наборе водителей автобусов для пассажирских перевозок на городских маршрутах. Соискателям обещают официальную зарплату от 76 тысяч рублей и сменный график 2/2 по 12 или 8 часов.

Работать водители будут на новых автобусах СИМАЗ, которые администрация Нижнего Тагила закупила в этом году, сообщили TagilCity.ru в пресс-службе мэрии города. Всего «Тагильский трамвай» возьмет на себя обслуживание 14 маршрутов:

  • № 1С «ТЦ „Райт“ — Рудник им. III Интернационала/Сады»;
  • № 3 «Ж/д вокзал — пансионат „Аист“;
  • № 7 „Ж/д вокзал — Верхняя Черемшанка“;
  • №13 „Ж/д вокзал — Психиатрическая больница“;
  • № 15 „к/т Урал — п. Горбуново“;
  • № 19 „Кинотеатр „Урал“ — пансионат „Аист“;
  • №26 „Ж/д вокзал — Пристань“;
  • №36 „ВМЗ — ТРЦ „DEPO“;
  • № 38 „ВМЗ — Тагилстрой (Мебельная фабрика)“;
  • №44 „Выя — Черемшанка — Выя — поселок Кирпичный“;
  • №46 „ВМЗ улица Быкова — Кулинарное училище“;
  • №58 „Ж/д вокзал — поселок Северный“;
  • №61 „Поселок Северный — Дзержинский район — поселок Северный“;
  • №65 „Ж/д вокзал — Инфекционная больница — Дзержинский район (кольцевой)“.
40 автобусов за 414 млн рублей закупит мэрия Нижнего Тагила в 2023 году
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