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Posted Сегодня, 11:07

Published Сегодня, 11:07

Modified Сегодня, 11:09

Updated Сегодня, 11:09

В Нижнем Тагиле новая гирлянда появилась на катке на проспекте Строителей

«Тающие сосульки» украсили каток на проспекте Строителей в Нижнем Тагиле

19 декабря 2023, 11:07
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле новая гирлянда появилась на катке на проспекте Строителей

В преддверии Нового года на проспекте Строителей в Нижнем Тагиле над катком растянули новое украшение — гирлянду «Таящая сосулька».

Открытый каток на проспекте Строителей между домами №2 и №6 уже залит. Над ним растянули обновленную иллюминацию. Кроме того, закуплена новая гирлянда «Звездное небо», которая расположится на спуске от Театральной площади к фонтану, а также для 8-метрового новогоднего шара.

Каток официально будет открыт вместе с ледовым городком, однако люди уже приходят покататься. Прокат коньков в этом году, как и в прошлом, организован не будет, — рассказали TagilCity.ru в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.

Напомним, в Нижнем Тагиле начали работать катки в парке им. Бондина и в парке Металлургов.

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#Свободное время#Нижний Тагил#Эксклюзив#Новый год#Елка#Каток#Коньки#Евгения Сафина#Гирлянда
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