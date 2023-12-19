«Тающие сосульки» украсили каток на проспекте Строителей в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 11:07
Published Сегодня, 11:07
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
Открытый каток на проспекте Строителей между домами №2 и №6 уже залит. Над ним растянули обновленную иллюминацию. Кроме того, закуплена новая гирлянда «Звездное небо», которая расположится на спуске от Театральной площади к фонтану, а также для 8-метрового новогоднего шара.
Каток официально будет открыт вместе с ледовым городком, однако люди уже приходят покататься. Прокат коньков в этом году, как и в прошлом, организован не будет, — рассказали TagilCity.ru в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.
Напомним, в Нижнем Тагиле начали работать катки в парке им. Бондина и в парке Металлургов.