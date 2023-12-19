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Трехмиллионному гостю выставки «Россия» передали особый подарок — открытку от Путина

Трехмиллионному гостю выставки «Россия» передали особый подарок — открытку от Путина

19 декабря 2023, 18:46
Фото: russia.riamediabank.ru
Международную выставку-форум «Россия» 19 декабря посетил трехмиллионный гость — житель Барнаула Алексей Козырев, который прибыл на ВДНХ вместе с супругой. Ему торжественно вручили открытку с пожеланиями и подписью российского президента Владимира Путина.

Как сообщает ria.ru, президент подписал открытку на выставке «Россия» 17 декабря в ходе посещения павильона № 75 на московской ВДНХ.

Алексей Козырев пообещал, что открытка от президента займет в его доме достойное место и будет напоминать о том, что каждая мечта в России может сбыться.

Семья Козыревых также была приглашена на экскурсию в павильон № 15 «Строим будущее / Россия в движении», где супругам вручили сертификат на поездку на космодром Восточный. Подарок предназначен для всей семьи и подразумевает бесплатный проезд и проживание в путешествии. Такую возможность барнаульцам предоставила автономная некоммерческая организация «Дирекция выставки достижений „Россия“ совместно с Минстроем РФ.

От представителей министерства также поступили поздравления трехмиллионного посетителя выставки. Они напомнили, что космодром Восточный считается одним из самых впечатляющих объектов, построенных в нашей стране.

Примечательно, что 2 декабря двухмиллионный посетитель выставки «Россия» — Марат Сабитов из Казани — получил сертификат на экскурсию на Саяно-Шушенскую ГЭС. А еще раньше, 15 ноября, когда на площадку прибыл миллионный гость — Светлана Сулейманова из Пензы, ей и ее семье вручили билеты на балет «Щелкунчик» с посещением столицы.

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