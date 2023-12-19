Трехмиллионному гостю выставки «Россия» передали особый подарок — открытку от Путина

Примечательно, что 2 декабря двухмиллионный посетитель выставки «Россия» — Марат Сабитов из Казани — получил сертификат на экскурсию на Саяно-Шушенскую ГЭС. А еще раньше, 15 ноября, когда на площадку прибыл миллионный гость — Светлана Сулейманова из Пензы, ей и ее семье вручили билеты на балет «Щелкунчик» с посещением столицы.