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Цех по производству мебели загорелся в Екатеринбурге

В Екатеринбурге горит цех по производству мебели

19 декабря 2023, 07:39
Фото: Midjourney

Цех по производству мебели загорелся в Екатеринбурге

В Екатеринбурге в ночь с 18 на 19 декабря пожар разгорелся в цехе по производству мебели. Это произошло в Кировском районе.

Очевидцы рассказали, что пожар начался примерно в 4:00 на производстве на улице Изоплитная, рассказали очевидцы событий, пишет Ура.ру.

Площадь возгорания составила 150 квадратных метров. Спасатели оценили возгорание как сильное, при котором существует вероятность разрушения здания.

В МЧС отметили, что спасатели продолжают проливать горевшие помещения. Пламя тушили 20 пожарных и шесть единиц спецтехники.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле дворник чуть не сгорел заживо. Его нашли лежащим без сознания на пороге подсобного помещения, которое горело в доме на улице Пихтовой.

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#Происшествия#Пожар#Спасатели#Производство#Возгорание#18+#Екатеринбург#МЧС#Дарья Сорокина
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