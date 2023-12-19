В Екатеринбурге горит цех по производству мебели

Posted Сегодня, 07:39
Published Сегодня, 07:39
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Updated Сегодня, 07:41
Очевидцы рассказали, что пожар начался примерно в 4:00 на производстве на улице Изоплитная, рассказали очевидцы событий, пишет Ура.ру.
Площадь возгорания составила 150 квадратных метров. Спасатели оценили возгорание как сильное, при котором существует вероятность разрушения здания.
В МЧС отметили, что спасатели продолжают проливать горевшие помещения. Пламя тушили 20 пожарных и шесть единиц спецтехники.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле дворник чуть не сгорел заживо. Его нашли лежащим без сознания на пороге подсобного помещения, которое горело в доме на улице Пихтовой.