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Published Сегодня, 13:56

Modified Сегодня, 13:58

Updated Сегодня, 13:58

Красная икра подешевела в Екатеринбурге

В Екатеринбурге к Новому году снизились цены на красную икру

19 декабря 2023, 13:56
Фото: 1MI

Красная икра подешевела в Екатеринбурге

В Екатеринбурге в преддверии Нового года снизились цены на красную икру.

Как сообщает Росстат, сейчас средняя цена на этот продукт составляет 5 тысяч за килограмм деликатеса. Год назад это было на 900 рублей больше, пишет Е1. Расценки актуальны для Свердловской области с целом.

Отмечается, что цены на этот деликатес падают уже четыре месяца. В областном центре цены несколько выше, чем в других городах региона. В Екатеринбурге икра стоит 6,1 тысячи рублей за килограмм. Год назад цена была приближена к семи тысячам рублей.

Напомним, что в ноябре в регионе взлетели цены на яйца. Также подорожали свежие огурцы и сосиски.

Цены на красную икру в Екатеринбурге превысили 6,5 тысячи рублей
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#Экономика#Цены#Новый год#Росстат#Огурцы#Яйца#Екатеринбург#Сосиски#Дарья Сорокина#Красная икра
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