В Екатеринбурге к Новому году снизились цены на красную икру

Posted Сегодня, 13:56
Published Сегодня, 13:56
Modified Сегодня, 13:58
Updated Сегодня, 13:58
Как сообщает Росстат, сейчас средняя цена на этот продукт составляет 5 тысяч за килограмм деликатеса. Год назад это было на 900 рублей больше, пишет Е1. Расценки актуальны для Свердловской области с целом.
Отмечается, что цены на этот деликатес падают уже четыре месяца. В областном центре цены несколько выше, чем в других городах региона. В Екатеринбурге икра стоит 6,1 тысячи рублей за килограмм. Год назад цена была приближена к семи тысячам рублей.
Напомним, что в ноябре в регионе взлетели цены на яйца. Также подорожали свежие огурцы и сосиски.