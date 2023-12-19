В Екатеринбурге к Новому году снизились цены на красную икру

Отмечается, что цены на этот деликатес падают уже четыре месяца. В областном центре цены несколько выше, чем в других городах региона. В Екатеринбурге икра стоит 6,1 тысячи рублей за килограмм. Год назад цена была приближена к семи тысячам рублей.