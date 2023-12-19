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Posted Сегодня, 15:23

Published Сегодня, 15:23

Modified Сегодня, 15:25

Updated Сегодня, 15:25

В Екатеринбурге выбирают проект для благоустройства набережной

В Екатеринбурге решают, как благоустроить набережную

19 декабря 2023, 15:23
Фото: 1MI

В Екатеринбурге выбирают проект для благоустройства набережной

Екатеринбургскую набережную Визовского пруда ожидают перемены.

Власти города объявили конкурс на идею того, как будет выглядеть береговая линия.

Сейчас выбирается победителем, который станет одна из 5 команд. Сообщается, что лучший проект будут выбирать голосованием.

Портал E1 отмечает, что предлагается, разделить всю набережную на три части. В первой будут расположены кафе и причал, дальше парковка и смотровая зона. И, наконец, третья часть, в которой будут амфитеатр и зона для рыбаков.

Ранее сообщалось, что и как благоустроят в Нижнем Тагиле в 2024 году.

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#Общество#Город#Проект#Набережная#Екатеринбург#Набережная Верх-Исетского пруда#Камилла Булгакова
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