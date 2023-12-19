В Екатеринбурге решают, как благоустроить набережную

Posted Сегодня, 15:23
Published Сегодня, 15:23
Modified Сегодня, 15:25
Updated Сегодня, 15:25
Власти города объявили конкурс на идею того, как будет выглядеть береговая линия.
Сейчас выбирается победителем, который станет одна из 5 команд. Сообщается, что лучший проект будут выбирать голосованием.
Портал E1 отмечает, что предлагается, разделить всю набережную на три части. В первой будут расположены кафе и причал, дальше парковка и смотровая зона. И, наконец, третья часть, в которой будут амфитеатр и зона для рыбаков.
Ранее сообщалось, что и как благоустроят в Нижнем Тагиле в 2024 году.