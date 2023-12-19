В Екатеринбурге столкнулись два авто, но сильно досталось девушке на тротуаре

Ранее сообщалось о ДТП с участием пенсионерки в Нижнем Тагиле, которая попала под колеса иномарки возле КРЦ «Россия». По словам водителя, она вышла на дорогу неожиданно. Женщину с травмами доставили в больницу. При этом выяснилось, что сам водитель уже неоднократно нарушал ПДД в 2023 году и получал штрафы.