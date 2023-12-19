В Екатеринбурге столкнулись два авто, но сильно досталось девушке на тротуаре

Posted Сегодня, 19:25
Published Сегодня, 19:25
Modified Сегодня, 19:46
Updated Сегодня, 19:46
ДТП произошло на перекрестке Блюхера — Мира.
«Сбили пешехода-девушку, ожидающую зеленого сигнала светофора. Удар ей пришелся на лицо, вся была в крови, зажало между деревом и машиной. Оба водителя целые, сработали подушки. Девушку увезли», — рассказал очевидец.
Информацию о произошедшем подтвердили в ГИБДД по Екатеринбургу. Там сообщили, что пострадавшая 1994 года рождения, ее госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, рваными ранами лица.
Ранее сообщалось о ДТП с участием пенсионерки в Нижнем Тагиле, которая попала под колеса иномарки возле КРЦ «Россия». По словам водителя, она вышла на дорогу неожиданно. Женщину с травмами доставили в больницу. При этом выяснилось, что сам водитель уже неоднократно нарушал ПДД в 2023 году и получал штрафы.