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В Екатеринбурге столкнулись два авто, но сильно досталось девушке на тротуаре

В Екатеринбурге столкнулись два авто, но сильно досталось девушке на тротуаре

19 декабря 2023, 19:25
Фото: 1MI
Девушка ожидала зеленого сигнала на светофоре, когда столкнулись два автомобиля, один из них вылетел на тротуар и сбил ее. Пострадавшую зажало между деревом и машиной, сообщил ТГ-канал «Инцидент Екатеринбург» со ссылкой на очевидца ДТП.
Видео: ТГ-канал «Инцидент Екатеринбург»

ДТП произошло на перекрестке Блюхера — Мира.

«Сбили пешехода-девушку, ожидающую зеленого сигнала светофора. Удар ей пришелся на лицо, вся была в крови, зажало между деревом и машиной. Оба водителя целые, сработали подушки. Девушку увезли», — рассказал очевидец.

Информацию о произошедшем подтвердили в ГИБДД по Екатеринбургу. Там сообщили, что пострадавшая 1994 года рождения, ее госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, рваными ранами лица.

Ранее сообщалось о ДТП с участием пенсионерки в Нижнем Тагиле, которая попала под колеса иномарки возле КРЦ «Россия». По словам водителя, она вышла на дорогу неожиданно. Женщину с травмами доставили в больницу. При этом выяснилось, что сам водитель уже неоднократно нарушал ПДД в 2023 году и получал штрафы.

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