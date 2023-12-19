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В этом году было подано рекордное количество заявок на премию РАПК

В этом году было подано рекордное количество заявок на премию РАПК

19 декабря 2023, 17:35
Фото: РАПК
Лучшие политтехнологи страны в рамках конгресса подвели итоги уходящего года. В ходе мероприятия также состоялось вручение премии РАПК «Выбор» за 2023 год.

Как заявили в правлении ассоциации, в 2023 году премия собрала рекордное (для года без федеральных выборов) количество участников — 100 заявок в 16 номинациях, пишет 56orb.ru.

Итоги премии наглядно демонстрируют, что число лиц, выбирающих данную профессию, растет, как увеличивается и количество цифровых решений, использующихся при проведении выборов. Об этом заявил президент РАПК Григорий Казанков.

По его словам, российский рынок политического консалтинга занимает ведущие позиции в мире по таким параметрам, как инновационность и технологичность избирательных кампаний.

«От искусственного интеллекта при создании текстов и графики агитационной продукции до построения собственных метавселенных. Этот выборный процесс впитал в себя современные технологии, что позволило политтехнологам проводить свою работу там, где еще вчера агитировать считалось невозможно», — добавил Казанков.

В ходе конгресса прошел ряд тематических панелей, посвященных цифровизации предвыборных штабов, дистанционному электронному голосованию, использованию искусственного интеллекта в электоральных процессах. В работе конгресса принимали участие не только молодые члены профессионального сообщества, но и признанные эксперты.

Лауреатом премии в номинации «Лучшее событие кампании» стал проект «Памятник В. В. Жириновскому и первомайский митинг в метавселенной игры „Майнкрафт“. Победителем в номинации „Лучший контент агитационных материалов в Интернете“ стал проект „Контент интернет-кампании на выборах губернатора Смоленской области“.

Нейросеть «Жириновский» победила в номинации «Лучший вирусный проект сезона». Премию «За вклад в развитие и популяризацию профессии» получил проректор РАНХиГС, соавтор современной идеологемы «Пентабазис» Андрей Полосин.

Благодаря премии можно посмотреть, что делают коллеги и каким инструментарием пользуются в своей кампании, отметил гендиректор коммуникационного агентства Actor Дмитрий Еловский, и с его мнением трудно не согласиться.

Медиахолдинг 1MI стал официальным информационным партнером премии.

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