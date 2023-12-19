В этом году было подано рекордное количество заявок на премию РАПК

«От искусственного интеллекта при создании текстов и графики агитационной продукции до построения собственных метавселенных. Этот выборный процесс впитал в себя современные технологии, что позволило политтехнологам проводить свою работу там, где еще вчера агитировать считалось невозможно», — добавил Казанков.