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Posted Сегодня, 12:39

Published Сегодня, 12:39

Modified Сегодня, 12:41

Updated Сегодня, 12:41

Без света остались жители ЗАТО Свободный

В закрытом городе под Верхней Салдой произошли масштабные отключения света

19 декабря 2023, 12:39
Фото: Midjourney

Без света остались жители ЗАТО Свободный

Отключения электроэнергии произошли в ЗАТО Свободный. Аварию уже устраняют специалисты.

Дело в том, что произошло отключение электроснабжения на подстанции Верхнесалдинской. Она находится на территории Верхнесалдинского городского округа.

Сейчас бригада специалистов «ОАО МРСК УРАЛА» выехала для устранения причины поломки и восстановления электроснабжения. Об этом рассказал глава городского округа ЗАТО Свободный Александр Иванов.

Ранее коммунальная авария произошла в Невьянске. Жители остались без воды. К домам были организованы подвозы воды.

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#Общество#ЗАТО Свободный#Освещение#Свет#Отключения#Авария#Дарья Сорокина
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