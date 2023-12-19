В закрытом городе под Верхней Салдой произошли масштабные отключения света

Posted Сегодня, 12:39
Published Сегодня, 12:39
Modified Сегодня, 12:41
Updated Сегодня, 12:41
Дело в том, что произошло отключение электроснабжения на подстанции Верхнесалдинской. Она находится на территории Верхнесалдинского городского округа.
Сейчас бригада специалистов «ОАО МРСК УРАЛА» выехала для устранения причины поломки и восстановления электроснабжения. Об этом рассказал глава городского округа ЗАТО Свободный Александр Иванов.
Ранее коммунальная авария произошла в Невьянске. Жители остались без воды. К домам были организованы подвозы воды.