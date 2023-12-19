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Два грузовика сбили сидящую на трассе под Дегтярском пьяную женщину

Водитель высадил пьяную пассажирку ночью на трассе под Дегтярском. Ее сбили грузовики

19 декабря 2023, 06:41
Фото: 1MI

Два грузовика сбили сидящую на трассе под Дегтярском пьяную женщину

Смертельное ДТП произошло на трассе под Дегтярском в ночь с 17 на 18 декабря. Два грузовика насмерть сбили женщину-пешехода на трассе Ревда- Дегтярск-Курганово.

39-летняя женщина скончалась до прибытия скорой. В последствии следствие пришло к выводу, что к аварии причастны два грузовика. В результате стражи порядка выяснили хронологию тех событий. Для этого они изучали записи с камер видеонаблюдения и общались с водителями грузовиков.

Так, по данным регионального ГИБДД, погибшая женщина жила в Екатеринбурге. В ту ночь она отравилась из дома в Дегтярск к своей маме на автобусе.

Водитель транспортного средства рассказал, что во время поездки женщина выпивала, ссорилась с пассажирами и несколько раз требовала остановить автобус. Также она пыталась справить нужду внутри салона.

В результате водитель в 23:10 попросил пассажирку выйти на трассе в черте города Дегтярска. Никаких остановок рядом не было.

Далее по трассе в направлении Дегтярска поехала колонна из трех грузовиков, два из которых примерно в полночь и наехали на женщину, которая сидела на проезжей части.

После этого они сообщили о случившемся в полицию. Сперва водители прямо на месте событий отрицали свою причастность к произошедшему. Но вскоре сознались. Проводится расследование.

Ранее, днем 18 декабря, автобус врезался в иномарку в Нижнем Тгалие. В результате один человек оказался в больнице. это 21-летняя водитель машины марки Renault.

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