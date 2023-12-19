Водитель высадил пьяную пассажирку ночью на трассе под Дегтярском. Ее сбили грузовики

39-летняя женщина скончалась до прибытия скорой. В последствии следствие пришло к выводу, что к аварии причастны два грузовика. В результате стражи порядка выяснили хронологию тех событий. Для этого они изучали записи с камер видеонаблюдения и общались с водителями грузовиков.