Водитель высадил пьяную пассажирку ночью на трассе под Дегтярском. Ее сбили грузовики

Posted Сегодня, 06:41
Published Сегодня, 06:41
Modified Сегодня, 06:43
Updated Сегодня, 06:43
39-летняя женщина скончалась до прибытия скорой. В последствии следствие пришло к выводу, что к аварии причастны два грузовика. В результате стражи порядка выяснили хронологию тех событий. Для этого они изучали записи с камер видеонаблюдения и общались с водителями грузовиков.
Так, по данным регионального ГИБДД, погибшая женщина жила в Екатеринбурге. В ту ночь она отравилась из дома в Дегтярск к своей маме на автобусе.
Водитель транспортного средства рассказал, что во время поездки женщина выпивала, ссорилась с пассажирами и несколько раз требовала остановить автобус. Также она пыталась справить нужду внутри салона.
В результате водитель в 23:10 попросил пассажирку выйти на трассе в черте города Дегтярска. Никаких остановок рядом не было.
Далее по трассе в направлении Дегтярска поехала колонна из трех грузовиков, два из которых примерно в полночь и наехали на женщину, которая сидела на проезжей части.
После этого они сообщили о случившемся в полицию. Сперва водители прямо на месте событий отрицали свою причастность к произошедшему. Но вскоре сознались. Проводится расследование.
Ранее, днем 18 декабря, автобус врезался в иномарку в Нижнем Тгалие. В результате один человек оказался в больнице. это 21-летняя водитель машины марки Renault.