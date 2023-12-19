Выбежала неожиданно. Пенсионерка получила травмы в ДТП у КРЦ «Россия» в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 03:38
Published Сегодня, 03:38
Modified Сегодня, 04:54
Updated Сегодня, 04:54
Сотрудники ГИБДД выяснили, что вечером 18 декабря 35-летний водитель ХЕНДЭ I30 на проспекте Вагоностроителей около дома №21 допустил наезд на пешехода. Теперь пострадавшая женщина находится в больнице. Какие именно она получила травмы не уточняется.
Сам же водитель уже неоднократно нарушал ПДД в 2023 году. За что получал штрафы. Он управляет машиной уже 15 лет. Состояние опьянения на момент аварии не подтвердилось.
Водитель рассказал, что женщина на переходе появилась неожиданно. Он пытался затормозить, но столкновения избежать не получилось, сообщили в Отделе пропаганды ГИБДД.
Напомним, под Нижним Тагилом вечером 18 декабря случилось еще одно ДТП. Пассажирский автобус столкнулся со спецтехникой. О количестве пострадавших ничего неизвестно. Кроме того, на другой трассе вблизи Нижнего Тагила случилась смертельная авария с фурой.