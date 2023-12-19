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Пенсионерка попала под колеса иномарки возле КРЦ «Россия» в Нижнем Тагиле

Выбежала неожиданно. Пенсионерка получила травмы в ДТП у КРЦ «Россия» в Нижнем Тагиле

19 декабря 2023, 03:38
Фото: Отдел пропаганды ГИБДД

Пенсионерка попала под колеса иномарки возле КРЦ «Россия» в Нижнем Тагиле

Пенсионерка получила травмы в результате ДТП около КРЦ «Россия» в Нижнем Тагиле. По словам водителя, она вышла на дорогу неожиданно.

Сотрудники ГИБДД выяснили, что вечером 18 декабря 35-летний водитель ХЕНДЭ I30 на проспекте Вагоностроителей около дома №21 допустил наезд на пешехода. Теперь пострадавшая женщина находится в больнице. Какие именно она получила травмы не уточняется.

Сам же водитель уже неоднократно нарушал ПДД в 2023 году. За что получал штрафы. Он управляет машиной уже 15 лет. Состояние опьянения на момент аварии не подтвердилось.

Фото: Отдел пропаганды ГИБДД

Водитель рассказал, что женщина на переходе появилась неожиданно. Он пытался затормозить, но столкновения избежать не получилось, сообщили в Отделе пропаганды ГИБДД.

​Напомним, под Нижним Тагилом вечером 18 декабря случилось еще одно ДТП. Пассажирский автобус столкнулся со спецтехникой. О количестве пострадавших ничего неизвестно. Кроме того, на другой трассе вблизи Нижнего Тагила случилась смертельная авария с фурой.

Иномарка попала в ДТП с маршруткой в Нижнем Тагиле
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