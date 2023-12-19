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Published Сегодня, 09:17

Modified Сегодня, 09:19

Updated Сегодня, 09:19

В Екатеринбурге около больницы подрались двое мужчин

Выяснены причины драки двух мужчин в Екатеринбурге на парковке больницы

19 декабря 2023, 09:17
Фото: Midjourney

В Екатеринбурге около больницы подрались двое мужчин

Двое мужчин в Екатеринбурге затеяли драку рядом с парковкой больницы.

Свидетели инцидента сообщили, как передает портал E1, что один мужчина накидывается на другого, тот, в свою очередь, убегает.

Оказалось, что один водитель на повороте пропустил машину, которая выполняла разворот, однако водитель второго автомобиля агрессивно отреагировал на это и показал нецензурный жест.

А затем при остановке на парковке второй водитель ринулся к первому, чтобы подраться. В результате первый водитель использовал даже дубинку, но теперь сожалеет о происшествии. Известно, что в полицию он не обратился.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге полиция выяснила, кому принадлежал потерянный на 12 лет револьвер.

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