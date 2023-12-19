Выяснены причины драки двух мужчин в Екатеринбурге на парковке больницы

Posted Сегодня, 09:17
Published Сегодня, 09:17
Modified Сегодня, 09:19
Updated Сегодня, 09:19
Свидетели инцидента сообщили, как передает портал E1, что один мужчина накидывается на другого, тот, в свою очередь, убегает.
Оказалось, что один водитель на повороте пропустил машину, которая выполняла разворот, однако водитель второго автомобиля агрессивно отреагировал на это и показал нецензурный жест.
А затем при остановке на парковке второй водитель ринулся к первому, чтобы подраться. В результате первый водитель использовал даже дубинку, но теперь сожалеет о происшествии. Известно, что в полицию он не обратился.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге полиция выяснила, кому принадлежал потерянный на 12 лет револьвер.