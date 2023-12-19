Житель Нижнего Тагила забил до смерти свою девушку

Posted Сегодня, 14:01
Published Сегодня, 14:01
Modified Сегодня, 14:03
Updated Сегодня, 14:03
По сообщению прокуратуры Свердловской области, в отношении жителя Нижнего Тагила вынесено обвинительное заключение.
Согласно следователям, весной 2023 года обвиняемый вместе со своей девушкой распивал алкоголь. Впоследствии пара поссорилась, мужчина начал избивать девушку. И удары по голове стали результатом закрытой черепно-мозговой травмы.
Однако обвиняемый не стал помогать молодой женщине, он не вызвал скорую, а просто лег рядом. В итоге девушка умерла. Согласно экспертизе, она скончалась от полученных травм.
За 3 года до этого обвиняемый привлекался к ответственности за истязания, но пара помирилась и дело прекратилось. Теперь новое дело будет рассмотрено в ближайшее время в суде. Мужчина может получить до 15 лет лишения свободы за совершенное преступление.
Ранее сообщалось, что жительница Березовского убила сожителя и ранила еще двоих возлюбленных.