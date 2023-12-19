Житель Нижнего Тагила забил до смерти свою девушку

За 3 года до этого обвиняемый привлекался к ответственности за истязания, но пара помирилась и дело прекратилось. Теперь новое дело будет рассмотрено в ближайшее время в суде. Мужчина может получить до 15 лет лишения свободы за совершенное преступление.