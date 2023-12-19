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Posted Сегодня, 14:01

Published Сегодня, 14:01

Modified Сегодня, 14:03

Updated Сегодня, 14:03

Тагильчанину грозит лишение свободы на 15 лет за убийство девушки

Житель Нижнего Тагила забил до смерти свою девушку

19 декабря 2023, 14:01
Фото: Midjourney

Тагильчанину грозит лишение свободы на 15 лет за убийство девушки

Романтический вечер в Нижнем Тагиле завершился ссорой, дракой и гибелью девушки обвиняемого.

По сообщению прокуратуры Свердловской области, в отношении жителя Нижнего Тагила вынесено обвинительное заключение.

Согласно следователям, весной 2023 года обвиняемый вместе со своей девушкой распивал алкоголь. Впоследствии пара поссорилась, мужчина начал избивать девушку. И удары по голове стали результатом закрытой черепно-мозговой травмы.

Однако обвиняемый не стал помогать молодой женщине, он не вызвал скорую, а просто лег рядом. В итоге девушка умерла. Согласно экспертизе, она скончалась от полученных травм.

За 3 года до этого обвиняемый привлекался к ответственности за истязания, но пара помирилась и дело прекратилось. Теперь новое дело будет рассмотрено в ближайшее время в суде. Мужчина может получить до 15 лет лишения свободы за совершенное преступление.

Ранее сообщалось, что жительница Березовского убила сожителя и ранила еще двоих возлюбленных.

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#Нижний Тагил#Полиция#Уголовное дело#Убийство#Криминал#ЧП#18+#Инцидент#Камилла Булгакова
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