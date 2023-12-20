250 тысяч заплатят за видео, в котором погибла жена уральского блогера

Руководство транспортной компании готово заплатить 250 тысяч рублей тому, кто располагает видеофактами момента аварии. Несчастный случай с участием междугороднего автобуса из Карпинска и грузовой машины произошел утром 15 ноября на Серовском тракте. В происшествии погибли супруга блогера и водитель рейсового автобуса. Также пострадали еще восемь человек.