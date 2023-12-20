250 тысяч заплатят за видео, в котором погибла жена уральского блогера

Posted Сегодня, 15:25
Published Сегодня, 15:25
Modified Сегодня, 15:25
Updated Сегодня, 15:25
Руководство транспортной компании готово заплатить 250 тысяч рублей тому, кто располагает видеофактами момента аварии. Несчастный случай с участием междугороднего автобуса из Карпинска и грузовой машины произошел утром 15 ноября на Серовском тракте. В происшествии погибли супруга блогера и водитель рейсового автобуса. Также пострадали еще восемь человек.
У перевозчиков имеются основания полагать, что авария случилась из-за действий другого водителя, ехавшего за грузовиком. Искомые видеозаписи помогут установить виновника. У выплаты есть одно условие — на предоставленном видеофрагменте должен быть отчетливо виден момент аварии.
Очевидцам трагедии обещали заплатить по 50 тысяч рублей за показания.
Ранее муж погибшей снял видеобращение сразу после ДТП. Подписчики блогера обвинили его в хайпе на смерти супруги.