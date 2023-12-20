7 лет колонии: приятели не поделили телевизор в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 08:02
Published Сегодня, 08:02
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Updated Сегодня, 08:03
Выяснение отношений происходило днем 7 ноября 2022 года на одной из квартир в Екатеринбурге.
По сообщению Следственного комитета по Свердловской области, мужчина позвонил по телефону своему товарищу и предложил вернуть обратно телевизионный приёмник, переданный ранее в безвозмездное пользование. В конце разговора буян пообещал «зарезать» приятеля. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел к знакомому домой и нанес удар ножом в область груди. Исполнить угрозу не удалось, оппонент оказал сопротивление, завернув за спину руку злоумышленника.
Решением суда подсудимому назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.
По сообщению пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области, гражданин имел непогашенную судимость по аналогичной статье, выйдя по УДО.
Приговор вступил в законную силу.