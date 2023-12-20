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Житель Екатеринбурга на 7 лет отправился в колонию из-за телевизора

7 лет колонии: приятели не поделили телевизор в Екатеринбурге

20 декабря 2023, 08:02

Житель Екатеринбурга на 7 лет отправился в колонию из-за телевизора

Житель Екатеринбурга предстал перед судом за покушение на убийство своего знакомого. Разлад произошел из-за телевизора, который осужденный ранее передал во временное обращение своему приятелю.

Выяснение отношений происходило днем 7 ноября 2022 года на одной из квартир в Екатеринбурге.

По сообщению Следственного комитета по Свердловской области, мужчина позвонил по телефону своему товарищу и предложил вернуть обратно телевизионный приёмник, переданный ранее в безвозмездное пользование. В конце разговора буян пообещал «зарезать» приятеля. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел к знакомому домой и нанес удар ножом в область груди. Исполнить угрозу не удалось, оппонент оказал сопротивление, завернув за спину руку злоумышленника.

Решением суда подсудимому назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

По сообщению пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области, гражданин имел непогашенную судимость по аналогичной статье, выйдя по УДО. 

Приговор вступил в законную силу.

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