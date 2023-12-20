7 лет колонии: приятели не поделили телевизор в Екатеринбурге

По сообщению Следственного комитета по Свердловской области, мужчина позвонил по телефону своему товарищу и предложил вернуть обратно телевизионный приёмник, переданный ранее в безвозмездное пользование. В конце разговора буян пообещал «зарезать» приятеля. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел к знакомому домой и нанес удар ножом в область груди. Исполнить угрозу не удалось, оппонент оказал сопротивление, завернув за спину руку злоумышленника.