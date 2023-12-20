73-летняя пенсионерка из Екатеринбурга заявила, что бывший зять выгоняет ее на улицу

Posted Сегодня, 11:09
Published Сегодня, 11:09
Modified Сегодня, 11:11
Updated Сегодня, 11:11
По словам жительницы Екатеринбурга, ее бывший зять, используя обманные приемы, забрал ее квартиру, а теперь она вынуждена оставить его.
По информации издания URA.RU, женщина обратилась в суд, надеясь на справедливое решение, однако суд принял сторону зятя. Женщина узнала, что в 2012 году ее дочь с мужем при оформлении регистрации внука провели сделку по продаже квартиры.
Женщина отмечает, что не предполагала, что близкие ее обманут. Более того, как-то ее зять признался ей, что поступил с ней нечестно, сообщает екатеринбурженка.
В прошлом году она обратилась за помощью к уполномоченному по правам человека в Свердловской области. Ей оказали помощь, и в результате суд вынес решение в пользу женщины, однако апелляционная инстанция отменила его.
Теперь в срок 10 января женщине нужно покинуть квартиру, но ей некуда идти. Омбудсмен Татьяна Мерзлякова отметила, что сделает все возможное, чтобы помочь жительнице Екатеринбурга.
Ранее сообщалось, что тагильчанин опровергает незаконное выселение квартирантки из жилья.