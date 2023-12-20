tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:09

Published Сегодня, 11:09

Modified Сегодня, 11:11

Updated Сегодня, 11:11

Пенсионерка из Екатеринбурга обвиняет бывшего зятя в выселении из квартиры

73-летняя пенсионерка из Екатеринбурга заявила, что бывший зять выгоняет ее на улицу

20 декабря 2023, 11:09
Фото: 1MI

Пенсионерка из Екатеринбурга обвиняет бывшего зятя в выселении из квартиры

Жительница Екатеринбурга столкнулась с проблемой возможного выселения из своей квартиры.

По словам жительницы Екатеринбурга, ее бывший зять, используя обманные приемы, забрал ее квартиру, а теперь она вынуждена оставить его.

По информации издания URA.RU, женщина обратилась в суд, надеясь на справедливое решение, однако суд принял сторону зятя. Женщина узнала, что в 2012 году ее дочь с мужем при оформлении регистрации внука провели сделку по продаже квартиры.

Женщина отмечает, что не предполагала, что близкие ее обманут. Более того, как-то ее зять признался ей, что поступил с ней нечестно, сообщает екатеринбурженка.

В прошлом году она обратилась за помощью к уполномоченному по правам человека в Свердловской области. Ей оказали помощь, и в результате суд вынес решение в пользу женщины, однако апелляционная инстанция отменила его.

Теперь в срок 10 января женщине нужно покинуть квартиру, но ей некуда идти. Омбудсмен Татьяна Мерзлякова отметила, что сделает все возможное, чтобы помочь жительнице Екатеринбурга.

Ранее сообщалось, что тагильчанин опровергает незаконное выселение квартирантки из жилья.

Свердловского омбудсмена Морокова внесли в санкционный список Канады
Узнать подробнее
Читайте также:
Тагильчанка обвиняет собственника в незаконном выселении из съемной квартиры14,4 млн выделено в Нижнем Тагиле на обслуживание 12,5 тысячи уличных фонарейТуристки из Екатеринбурга пожаловались на незаконное выселение из грузинского отеля
#Квартира#ЧП#Екатеринбург#Инцидент#Камилла Булгакова
Подпишитесь
Как ему жить? Боец ЧВК из поселка под Тагилом не может получить помощь после ранения
Вчера, 08:25
Больше сотни сотрудников НТМК и УВЗ в Нижнем Тагиле стали жертвами мошенников
Сегодня, 09:08
На елку трезвыми: на открытии ледового городка в Тагиле запретят продажу алкоголя
Вчера, 11:26
Известен график работы ГИБДД в новогодние праздники в Нижнем Тагиле
Вчера, 11:27
Бывшее здание ДОСААФ в Нижнем Тагиле переделают под центр народных промыслов
Сегодня, 09:51
Катки для любителей коньков открылись в Нижнем Тагиле
Сегодня, 04:58