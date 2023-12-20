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В Екатеринбург вернутся ушедшие с рынка европейские спортивные бренды

«Adidas» и «Nike» вернутся на прилавки Екатеринбурга

20 декабря 2023, 07:31
Фото: 1MI

В Екатеринбург вернутся ушедшие с рынка европейские спортивные бренды

Интернет-магазин «Lamoda» под брендом «Outlet Brand Stories» откроет спортивные магазины в торговых центрах Екатеринбурга.

Решение принял новый собственник актива — российский бизнесмен Яков Панченко, владелец торговой сети «Стокманн».

Компания разместила вакансии кладовщиков и продавцов-консультантов. В комментарии указано предстоящее открытие более 100 филиалов по стране. В планах компании продавать оригинальную спортивную одежду и обувь из прошлых коллекций брендов, ушедших с рынка страны в марте 2022 года. К ним относятся «Adidas», «Nike», «Puma» и «Reebok».

В столице Урала новая Lamoda откроется в ТЦ «МЕГА», «Кит» и «Омега». Дата не уточняется.

Крупнейший ритейлер до декабря 2022 года входил в состав холдинга «Global Fashion Group». Стоимость сделки составила 95 млн евро. Активы России, Белоруссии и Казахстана после продажи перешли к новому владельцу.

Ранее редакция TagilCity.ru уже сообщала о планах возвращения в Россию торговой марки «Adidas».

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