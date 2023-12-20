«Adidas» и «Nike» вернутся на прилавки Екатеринбурга

Компания разместила вакансии кладовщиков и продавцов-консультантов. В комментарии указано предстоящее открытие более 100 филиалов по стране. В планах компании продавать оригинальную спортивную одежду и обувь из прошлых коллекций брендов, ушедших с рынка страны в марте 2022 года. К ним относятся «Adidas», «Nike», «Puma» и «Reebok».