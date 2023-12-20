Больше сотни сотрудников НТМК и УВЗ в Нижнем Тагиле стали жертвами мошенников

Posted Сегодня, 09:08
Published Сегодня, 09:08
Modified Сегодня, 09:10
Updated Сегодня, 09:10
В связи с этим сотрудники полиции провели с работниками завода профилактические беседы, на которых рассказали о том, какие схемы используют мошенники и как не попасть на их уловки.
Также были приведены наглядные примеры того, сколько средств перевели аферистам обманутые граждане. об этом сообщает МУ МВД «Нижнетагильское».
Отмечалось, что реальные полицейские и сотрудники банка не звонят гражданам с требованиями перевода их средств куда-либо.
Ранее сообщалось, что студентка из Нижнего Тагила перевела на «безопасный счет» 284 тысячи рублей. Пострадавшей 20 лет.