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Сотни работников заводов в Нижнем Тагиле пострадали от мошенников

Больше сотни сотрудников НТМК и УВЗ в Нижнем Тагиле стали жертвами мошенников

20 декабря 2023, 09:08
Фото: Midjourney

Сотни работников заводов в Нижнем Тагиле пострадали от мошенников

В Нижнем Тагиле больше сотни работников НТМК и УВЗ пострадали от рук мошенников. 50 пострадавших граждан работают на металлургическом комбинате, 93 — на оборонном предприятии.

В связи с этим сотрудники полиции провели с работниками завода профилактические беседы, на которых рассказали о том, какие схемы используют мошенники и как не попасть на их уловки.

Также были приведены наглядные примеры того, сколько средств перевели аферистам обманутые граждане. об этом сообщает МУ МВД «Нижнетагильское».

Отмечалось, что реальные полицейские и сотрудники банка не звонят гражданам с требованиями перевода их средств куда-либо.

Ранее сообщалось, что студентка из Нижнего Тагила перевела на «безопасный счет» 284 тысячи рублей. Пострадавшей 20 лет.

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