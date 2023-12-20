Бывшее здание ДОСААФ в Нижнем Тагиле переделают под центр народных промыслов

Posted Сегодня, 09:51
Published Сегодня, 09:51
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Updated Сегодня, 09:53
Здание, о котором идет речь, располагается по адресу Красногвардейская, 13. Прежде здесь располагалась спортивно-техническая школа, а затем строение попало в ведение ДОСААФ. Но сейчас объект законсервирован и ждет ремонта.
Как пояснил вице-мэр Вячеслав Горячкин на заседании комиссии в думе 6 декабря, идея о создании центра народных промыслов в помещениях здания близ ГДДЮТ, принадлежит губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву.
Это его идея и по его поручению эти деньги были в бюджете у нас заложены, — сообщил думцам Вячеслав Горячкин.
Стоимость работ по приведению помещений в порядок составляет 70 миллионов рублей. Пока имущество не было передано в муниципальную собственность, поэтому о конкретных идеях и переездах в здание говорить рано, пояснили редакции в пресс-службе мэрии.
Идея в том, что это здание будет передано в муниципальную собственность, там проведут ремонт, по результатам которого там будет создан центр народных промыслов Нижнего Тагила, — рассказал заместитель главы по финансово-экономической политике Алексей Бурдилов.