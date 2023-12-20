tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:51

Published Сегодня, 09:51

Modified Сегодня, 09:53

Updated Сегодня, 09:53

70 млн выделены на ремонт здания для центра народных промыслов в Нижнем Тагиле

Бывшее здание ДОСААФ в Нижнем Тагиле переделают под центр народных промыслов

20 декабря 2023, 09:51
Фото: tagilcity.ru

70 млн выделены на ремонт здания для центра народных промыслов в Нижнем Тагиле

Бывшее здание ДОСААФ, которое в настоящее время не используется, будет переделано в центр народных промыслов Нижнего Тагила. Это была идея губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

Здание, о котором идет речь, располагается по адресу Красногвардейская, 13. Прежде здесь располагалась спортивно-техническая школа, а затем строение попало в ведение ДОСААФ. Но сейчас объект законсервирован и ждет ремонта.

Как пояснил вице-мэр Вячеслав Горячкин на заседании комиссии в думе 6 декабря, идея о создании центра народных промыслов в помещениях здания близ ГДДЮТ, принадлежит губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву.

Это его идея и по его поручению эти деньги были в бюджете у нас заложены, — сообщил думцам Вячеслав Горячкин.

Стоимость работ по приведению помещений в порядок составляет 70 миллионов рублей. Пока имущество не было передано в муниципальную собственность, поэтому о конкретных идеях и переездах в здание говорить рано, пояснили редакции в пресс-службе мэрии.

Идея в том, что это здание будет передано в муниципальную собственность, там проведут ремонт, по результатам которого там будет создан центр народных промыслов Нижнего Тагила, — рассказал заместитель главы по финансово-экономической политике Алексей Бурдилов.
Евгений Куйвашев пообещал построить в Сосьве новую школу вместо деревянной
Узнать подробнее
Читайте также:
В 2023 году в Нижнем Тагиле по нацпроекту будут отремонтированы 4 автодороги (список)Скейтплощадка, площадь и пешеходная зона: что благоустроят в Нижнем Тагиле в 2024 годуНа 20 млн больше будет потрачено на зарплату спасателей и ЕДДС в Нижнем Тагиле в 2024
#Нижний Тагил#Эксклюзив#Свердловская область#Администрация#Бюджет#Губернатор#Ремонт#Евгений Куйвашев#Администрация Нижнего Тагила#Юлия Мамонтова
Подпишитесь
Как ему жить? Боец ЧВК из поселка под Тагилом не может получить помощь после ранения
Вчера, 08:25
Больше сотни сотрудников НТМК и УВЗ в Нижнем Тагиле стали жертвами мошенников
Сегодня, 09:08
На елку трезвыми: на открытии ледового городка в Тагиле запретят продажу алкоголя
Вчера, 11:26
Известен график работы ГИБДД в новогодние праздники в Нижнем Тагиле
Вчера, 11:27
Катки для любителей коньков открылись в Нижнем Тагиле
Сегодня, 04:58