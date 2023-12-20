Диетолог порекомендовала убрать из новогоднего меню одно из блюд

Диетолог призывает хозяек подавать в новогоднюю ночь побольше некрахмалистых овощей: листового салата, сельдерея. Что касается жаркого, то вместо привычных утки или свинины лучше приготовить курицу на гриле с добавлением горчицы, лимонного сока, специй. Такое блюдо будет сочным и вкусным. Гарнир в виде картофеля также нежелателен, лучше сделать упор на разнообразие овощных салатов, которые хорошо сочетаются с мясом.