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Диетолог порекомендовала убрать из новогоднего меню одно из блюд

Диетолог порекомендовала убрать из новогоднего меню одно из блюд

20 декабря 2023, 19:44
Фото: 1MI
Диетолог Елена Соломатина рассказала в беседе с NEWS.ru, каких блюд стоит избегать при подготовке к Новому году. Эксперт не советует подавать на стол жареное мясо или утку. В качестве альтернативы можно выбрать курицу или нежирную рыбу.

Как сообщает NEWS.ru, собеседница издания призывает включить в праздничное меню как можно больше овощей. В такие традиционные новогодние блюда, как оливье и селедка, нежелательно добавлять много майонеза, лучше разбавлять его сметаной в соотношении 50% на 50%.

Диетолог призывает хозяек подавать в новогоднюю ночь побольше некрахмалистых овощей: листового салата, сельдерея. Что касается жаркого, то вместо привычных утки или свинины лучше приготовить курицу на гриле с добавлением горчицы, лимонного сока, специй. Такое блюдо будет сочным и вкусным. Гарнир в виде картофеля также нежелателен, лучше сделать упор на разнообразие овощных салатов, которые хорошо сочетаются с мясом.

Среди безвредных для здоровья десертов Соломатина упомянула сорбет из замороженных ягод, муссы и пастилу в виде пирожных без сахара.

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