Диетолог порекомендовала убрать из новогоднего меню одно из блюд

Posted Сегодня, 19:44
Published Сегодня, 19:44
Modified Сегодня, 19:46
Updated Сегодня, 19:46
Как сообщает NEWS.ru, собеседница издания призывает включить в праздничное меню как можно больше овощей. В такие традиционные новогодние блюда, как оливье и селедка, нежелательно добавлять много майонеза, лучше разбавлять его сметаной в соотношении 50% на 50%.
Диетолог призывает хозяек подавать в новогоднюю ночь побольше некрахмалистых овощей: листового салата, сельдерея. Что касается жаркого, то вместо привычных утки или свинины лучше приготовить курицу на гриле с добавлением горчицы, лимонного сока, специй. Такое блюдо будет сочным и вкусным. Гарнир в виде картофеля также нежелателен, лучше сделать упор на разнообразие овощных салатов, которые хорошо сочетаются с мясом.
Среди безвредных для здоровья десертов Соломатина упомянула сорбет из замороженных ягод, муссы и пастилу в виде пирожных без сахара.