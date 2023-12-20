Экс-депутат найден мертвым в Белоярском

Posted Сегодня, 09:45
Published Сегодня, 09:45
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Updated Сегодня, 09:47
Речь идет о парламентарии городской думы от партии КПРФ Павле Баширове. Рядом с его телом в машине находился самодельный обрез. Об этом рассказал брат умершего, пишет Ура.ру.
Это случилось 13 декабря. Похороны состоялись через два дня. Брат Павла Василий отметил, что депутат активно интересовался политикой. Недавно он баллотировался на выборах в Белоярском. У него были некоторые проблемы в личной жизни.
Ранее была названа причина смерти несовершеннолетнего спортсмена из Первоуральска. Он умер из-за травмы головы.