Эксперты рассказали, почему в Екатеринбурге яйца стоят 150 рублей

На большинстве птицефабрик сейчас применяются датское оборудование и комплектующие. Из-за санкций привозить его в Россию стало сложнее. Это повлияло на цены. К тому же некоторые продавцы просто воспользовались ситуацией и просто стараются увеличить свою прибыль.