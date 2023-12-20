Эксперты рассказали, почему в Екатеринбурге яйца стоят 150 рублей

Posted Сегодня, 07:09
Published Сегодня, 07:09
Modified Сегодня, 07:11
Updated Сегодня, 07:11
Некоторые жители Екатеринбурга знают места, где яйца все еще стоят 80 рублей, а в других продукт той же категории продают за 130–150 рублей. О причинах на то рассказал доктор экономических наук и профессор УрГЭУ Максим Марамыгин, пишет Е1.
Какой-то магазин напрямую работает с птицефабрикой, какой-то — с посредником, а какой-то — с посредником посредника. Также есть долгосрочные и краткосрочные контракты, — рассказал эксперт.
Кроме того, важно местонахождение производителя. Цены на яйца от местной птицефабрики и от поставщика из другого региона будут различны.
На большинстве птицефабрик сейчас применяются датское оборудование и комплектующие. Из-за санкций привозить его в Россию стало сложнее. Это повлияло на цены. К тому же некоторые продавцы просто воспользовались ситуацией и просто стараются увеличить свою прибыль.
Эксперт выразил уверенность, что уже в ближайшую неделю рынок насытится яйцами по приемлемым ценам. Они будут стоить не более 100 рублей, выразил надежду экономист.
Ранее сообщалось, что люди столпились в очередях в магазине птицефабрики в Екатеринбурге, чтобы купить яйца подешевле.