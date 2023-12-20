tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:09

Published Сегодня, 07:09

Modified Сегодня, 07:11

Updated Сегодня, 07:11

Названы причины подорожания яиц до 150 рублей в Екатеринбурге

Эксперты рассказали, почему в Екатеринбурге яйца стоят 150 рублей

20 декабря 2023, 07:09
Фото: 1MI

Названы причины подорожания яиц до 150 рублей в Екатеринбурге

В Свердловской области до 150 рублей подорожали яйца. Новость обсуждается уже несколько дней. Теперь же эксперты объяснили такой рост цен на этот продукт.

Некоторые жители Екатеринбурга знают места, где яйца все еще стоят 80 рублей, а в других продукт той же категории продают за 130–150 рублей. О причинах на то рассказал доктор экономических наук и профессор УрГЭУ Максим Марамыгин, пишет Е1.

Какой-то магазин напрямую работает с птицефабрикой, какой-то — с посредником, а какой-то — с посредником посредника. Также есть долгосрочные и краткосрочные контракты, — рассказал эксперт.

Кроме того, важно местонахождение производителя. Цены на яйца от местной птицефабрики и от поставщика из другого региона будут различны.

На большинстве птицефабрик сейчас применяются датское оборудование и комплектующие. Из-за санкций привозить его в Россию стало сложнее. Это повлияло на цены. К тому же некоторые продавцы просто воспользовались ситуацией и просто стараются увеличить свою прибыль.

Эксперт выразил уверенность, что уже в ближайшую неделю рынок насытится яйцами по приемлемым ценам. Они будут стоить не более 100 рублей, выразил надежду экономист.

Ранее сообщалось, что люди столпились в очередях в магазине птицефабрики в Екатеринбурге, чтобы купить яйца подешевле.

Огромная очередь за яйцами выстроилась на рынке в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее
Читайте также:
Яйца и мясо разогнали рост цен в Свердловской областиЦена на яйца в Ямало-Ненецком автономном округе достигла 700 рублей за 30 штукВладимир Путин прокомментировал повышение цен на яйца
#Экономика#Цены#Свердловская область#Продукты#Санкции#Птицефабрика#Поставщик#Регион#Эксперты#Рынок#Яйца#Екатеринбург#Дарья Сорокина
Подпишитесь
Как ему жить? Боец ЧВК из поселка под Тагилом не может получить помощь после ранения
Вчера, 08:25
Названа дата открытия ледового городка в Нижнем Тагиле
Вчера, 11:45
На елку трезвыми: на открытии ледового городка в Тагиле запретят продажу алкоголя
Вчера, 11:26
Известен график работы ГИБДД в новогодние праздники в Нижнем Тагиле
Вчера, 11:27
«Нижний Тагил от А до Я»: 19 декабря начал свою работу симпозиум ледовой скульптуры
Сегодня, 05:22
Катки для любителей коньков открылись в Нижнем Тагиле
Сегодня, 04:58