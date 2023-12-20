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Published Сегодня, 10:09

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Updated Сегодня, 10:11

В Нижнем Тагиле перестала работать система «АИС образование»

Электронный дневник перестал работать в конце второй четверти в Нижнем Тагиле

20 декабря 2023, 10:09
Фото: Midjourney

В Нижнем Тагиле перестала работать система «АИС образование»

В Нижнем Тагиле родители школьников в конце второй четверти пожаловались на сбои в работе системы «АИС образование». Электронный дневник не загружается и выдает ошибку.

По словам тагильчанки, мамы троих школьников, в начале учебного года новую систему долго настраивали. Многие родители не могли получить доступ через Госуслуги или по паролю.

Конец четверти. Надо смотреть, какие оценки необходимо подтягивать, а я второй день в электронный дневник зайти не могу. Там, в принципе, удобно отслеживать успеваемость, особенно сразу нескольких учеников. Раньше и «Сетевым городом» были проблемы. Говорили, что «АИС образование» будет работать стабильнее. Но сбои уже начались, — рассказала TagilCity.ru Светлана.
Фото: Скриншот сайта «АИС образование»

О сбоях в программе сообщила и другая жительница Нижнего Тагила.

Вчера вечером, 19 декабря, после нескольких неудачных попыток я смогла зайти в «АИС образование». Сегодня, 20 декабря, не работает: заходит и сразу вылетает опять. Пишет, «что-то пошло не так» и просит перегрузить страницу, но это не помогает, — пояснила Екатерина.

Напомним, новая система электронных дневников в Нижнем Тагиле заработала с 18 сентября. Ее ввели вместо системы «Сетевой город».

В Нижнем Тагиле под конец четверти произошел сбой в «Сетевом городе»
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