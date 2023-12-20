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Еще одна женщина решила побороться за пост президента на будущих выборах

Еще одна женщина решила побороться за пост президента на будущих выборах

20 декабря 2023, 19:05
Фото: aetishchenko.ru
В Центральную избирательную комиссию РФ пришло уведомление о грядущем собрании сторонников выдвижения кандидата в президенты России Александры Тищенко. В документе указано, что собрание будет проходить в столице 24 декабря.

Как сообщает newizv.ru, на начальном этапе кандидаты-самовыдвиженцы должны собрать от 500 подписей и более. Далее, на втором этапе, речь идет уже о 300 тысячах подписей избирателей со всех уголков России. При выполнении таких условий кандидат допускается до последнего тура выборов.

Александра Тищенко в уходящем году уже пробовала избираться на должность мэра Москвы, но выбыла из предвыборной гонки, так как не смогла преодолеть муниципальный фильтр. Вероятно, она может быть ставленником действующей власти, и тогда основная ее задача — оттянуть голоса оппозиции. Однако содержание политической программы на ее сайте говорит о том, что ей более близка консервативная линия. В любом случае ценно, что в президентских выборах появилась еще одна женщина, незнакомая широкой аудитории.

В своей политической программе претендент на президентское кресло Александра Тищенко призывает сделать Россию новым центром мирового развития, объединяющим азиатские, африканские и латиноамериканские государства.

При этом Александра Тищенко считает крайне важным развитие и укрепление социальной и образовательной политики внутри страны. В ее программе указано, что государству требуется социально ориентированный режим управления на фоне обеспечения равного доступа к ресурсам. А в образовании стоит сделать ставку на развитие личности. В своей предвыборной кампании политик продвигает довольно неоднозначный слоган: «Дом там, где тебя любят. Россия, любовь исцелит!».

Александра Тищенко — общественный деятель, действующий независимый антикоррупционный эксперт при Министерстве юстиции России, председатель родительского комитета Московского совета профсоюзов. Вместе с супругом она управляет торгово-производственным предприятием. Стаж супружеской жизни Александры — более 20 лет, супруги растят троих детей.

Александра Тищенко родилась 15 января 1977 года в поселке Прогресс Амурской области. Получила образование по специальности «автоматизированные системы обработки информации и управления» в Амурском государственном университете. Она имеет ученую степень кандидата технических наук, а год назад Минэнерго РФ вручило ей почетную грамоту за вклад в развитие топливно-энергетического комплекса и многолетний добросовестный труд.

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