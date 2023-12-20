Еще одна женщина решила побороться за пост президента на будущих выборах

Александра Тищенко в уходящем году уже пробовала избираться на должность мэра Москвы, но выбыла из предвыборной гонки, так как не смогла преодолеть муниципальный фильтр. Вероятно, она может быть ставленником действующей власти, и тогда основная ее задача — оттянуть голоса оппозиции. Однако содержание политической программы на ее сайте говорит о том, что ей более близка консервативная линия. В любом случае ценно, что в президентских выборах появилась еще одна женщина, незнакомая широкой аудитории.