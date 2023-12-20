Губернатор Свердловской области заявил, что в регионе справятся с поручением Путина

Posted Сегодня, 16:49
Published Сегодня, 16:49
Modified Сегодня, 16:51
Updated Сегодня, 16:51
Глава региона в разговоре с «МатчТВ» сообщил, что благодарен Путину за поддержку, а также отметил, что в области очень любят спорт и прилагают усилия для его развития. На данный момент в регионе есть инфраструктура для создания новый спортивных центров. Как отмечает Евгений Куйвашев, регион справится с поручением главы страны.
Известно, что уже есть проектная документация. По словам Куйвашева, ведутся работы по организации центров для биатлонистов и велосипедистов.
Напомним, что ранее глава России дал поручения нескольким регионам изучить вопрос формирования специальных спортивных центров в период до 2030 года.