Губернатор Свердловской области заявил, что в регионе справятся с поручением Путина

Глава региона в разговоре с «МатчТВ» сообщил, что благодарен Путину за поддержку, а также отметил, что в области очень любят спорт и прилагают усилия для его развития. На данный момент в регионе есть инфраструктура для создания новый спортивных центров. Как отмечает Евгений Куйвашев, регион справится с поручением главы страны.