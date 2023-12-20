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Куйвашев сообщил, что в Свердловской области справятся с поручением Путина

Губернатор Свердловской области заявил, что в регионе справятся с поручением Путина

20 декабря 2023, 16:49
Фото: 1MI

Куйвашев сообщил, что в Свердловской области справятся с поручением Путина

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал, что в регионе есть все необходимое, что выполнить поручение Путина по созданию спортивных центров.

Глава региона в разговоре с «МатчТВ» сообщил, что благодарен Путину за поддержку, а также отметил, что в области очень любят спорт и прилагают усилия для его развития. На данный момент в регионе есть инфраструктура для создания новый спортивных центров. Как отмечает Евгений Куйвашев, регион справится с поручением главы страны.

Известно, что уже есть проектная документация. По словам Куйвашева, ведутся работы по организации центров для биатлонистов и велосипедистов.

Напомним, что ранее глава России дал поручения нескольким регионам изучить вопрос формирования специальных спортивных центров в период до 2030 года.

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