Информация о 140 неисправных автобусах «Гортранса» в Екатеринбурге не подтвердилась

Фактически ожидают своего ремонта всего 64 машины, сообщили в мэрии города. Автобусы состоят на балансе предприятия с 2015 года. Сейчас из-за санкций существуют трудности в обеспечении автобусного парка запасными частями для двигателей Mercedes. У этой техники пробег составляет порядка 400 тысяч километров.