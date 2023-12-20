Информация о 140 неисправных автобусах «Гортранса» в Екатеринбурге не подтвердилась

Posted Сегодня, 04:20
Published Сегодня, 04:20
Modified Сегодня, 04:21
Updated Сегодня, 04:21
Фактически ожидают своего ремонта всего 64 машины, сообщили в мэрии города. Автобусы состоят на балансе предприятия с 2015 года. Сейчас из-за санкций существуют трудности в обеспечении автобусного парка запасными частями для двигателей Mercedes. У этой техники пробег составляет порядка 400 тысяч километров.
Администрация Екатеринбурга также сообщила о нехватке персонала для работы на линиях. Недоштат профессий на текущий момент составляет 374 водителя и 475 кондукторов. «Гортранс» обслуживает 28 маршрутов. После недавнего скандала, связанного с долгами перед ФНС, предприятию удалось погасить задолженность.
Напоминаем, в январе 2024 года в Нижнем Тагиле на тагильский маршрут выйдет электробус.