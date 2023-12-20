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В администрации Екатеринбурга опровергли информацию о 140 неисправных автобусах

Информация о 140 неисправных автобусах «Гортранса» в Екатеринбурге не подтвердилась

20 декабря 2023, 04:20
Фото: 1MI

В администрации Екатеринбурга опровергли информацию о 140 неисправных автобусах

В администрации Екатеринбурга опровергли прозвучавшую ранее информацию о 140 автобусах «Гортранса», ожидающих ремонта.

Фактически ожидают своего ремонта всего 64 машины, сообщили в мэрии города. Автобусы состоят на балансе предприятия с 2015 года. Сейчас из-за санкций существуют трудности в обеспечении автобусного парка запасными частями для двигателей Mercedes. У этой техники пробег составляет порядка 400 тысяч километров.

Администрация Екатеринбурга также сообщила о нехватке персонала для работы на линиях. Недоштат профессий на текущий момент составляет 374 водителя и 475 кондукторов. «Гортранс» обслуживает 28 маршрутов. После недавнего скандала, связанного с долгами перед ФНС, предприятию удалось погасить задолженность.

Напоминаем, в январе 2024 года в Нижнем Тагиле на тагильский маршрут выйдет электробус.

«Тагильский трамвай» начнет обслуживать 14 автобусных маршрутов в городе
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