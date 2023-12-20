Как будут работать автобусы и трамваи в Екатеринбурге в новогодние праздники: график

Posted Сегодня, 09:21
Published Сегодня, 09:21
Modified Сегодня, 09:23
Updated Сегодня, 09:23
Мэрия города сообщила о расписании работы транспорта в период с 31 декабря по 8 января. Оказалось, что весь транспорт станет совершать поездки по графику выходных, только 1 января метро будет работать до часу ночи.
Также мэрия сообщила, что 29 декабря откроется ледовый городок, за безопасностью на котором будут следить полицейские. Кроме того, на время каникул будут работать общественные туалеты.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле определена структура муниципального автобусного перевозчика.