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Posted Сегодня, 13:58

Published Сегодня, 13:58

Modified Сегодня, 14:00

Updated Сегодня, 14:00

Жители Нижнего Тагила стали зарабатывать больше на 10 тысяч

Кому в Нижнем Тагиле жить хорошо? Названы самые высокооплачиваемые профессии

20 декабря 2023, 13:58
Фото: Midjourney

Жители Нижнего Тагила стали зарабатывать больше на 10 тысяч

Средняя зарплата в Нижнем Тагиле увеличилась. Рост произошел за 9 месяцев 2023 года.

Средняя зарплата за месяц в Нижнем Тагиле составляет почти 60 тысяч рублей. Это на более чем 10 тысяч рублей больше, чем 9 месяцев назад. Рост составляет 21%, сообщается в справке администрации.

Самые большие зарплаты зафиксированы в сфере профессиональной, научной и технической деятельности (84 тысячи), а также в области IT и связи (78 тысяч), на обрабатывающих производствах (69 тысяч), строительстве (66 тысяч), финансовой и страховой деятельности (62 тысячи), области транспортировки и хранения (60 тысяч).

Зарплаты остальных сотрудников приближены к средней по городу.

Ранее была названа самая высокооплачиваемая вакансия декабря в Нижнем Тагиле Это врач УЗИ. Специалисту предложат 100 тысяч рублей ежемесячно.

В городах Свердловской области на 60% выросло число вакансий
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#Экономика#Нижний Тагил#Деньги#Зарплата#Средняя зарплата#Рост#IT#Дарья Сорокина
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