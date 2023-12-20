Кому в Нижнем Тагиле жить хорошо? Названы самые высокооплачиваемые профессии

Posted Сегодня, 13:58
Published Сегодня, 13:58
Modified Сегодня, 14:00
Updated Сегодня, 14:00
Средняя зарплата за месяц в Нижнем Тагиле составляет почти 60 тысяч рублей. Это на более чем 10 тысяч рублей больше, чем 9 месяцев назад. Рост составляет 21%, сообщается в справке администрации.
Самые большие зарплаты зафиксированы в сфере профессиональной, научной и технической деятельности (84 тысячи), а также в области IT и связи (78 тысяч), на обрабатывающих производствах (69 тысяч), строительстве (66 тысяч), финансовой и страховой деятельности (62 тысячи), области транспортировки и хранения (60 тысяч).
Зарплаты остальных сотрудников приближены к средней по городу.
Ранее была названа самая высокооплачиваемая вакансия декабря в Нижнем Тагиле Это врач УЗИ. Специалисту предложат 100 тысяч рублей ежемесячно.