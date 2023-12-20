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Актер из Нижнего Тагила, сыгравший Гагарина, похоронил маму

Мама актера из Нижнего Тагила Ярослава Жалнина скончалась в возрасте 58 лет

20 декабря 2023, 11:11
Фото: Личная страница Наталии ВК

Актер из Нижнего Тагила, сыгравший Гагарина, похоронил маму

Актер, родившийся в Нижнем Тагиле, Ярослав Жалнин на странице в социальных сетях сообщил трагическую новость — у него умерла мама Наталия Жалнина.

Наталии Жалниной было всего 58 лет, ее не стало 15 декабря. Она долгое время работала в отделе кадров НПК «Уралвагонзавод» и много сил отдала молодежной организации УВЗ. Коллеги отзываются о Наталии, как об умной, позитивной и яркой женщине.

Помимо Ярослава, Наталия вырастила дочь — Алену. Участвовала в воспитании внуков. Жизнь женщины прервала болезнь. Ярослав написал, что мама боролась с ней достойно и до последнего семья надеялась на то, что еще есть время.

Сегодня проводили мою маму. Боец. Последний месяц жили надеждой, что у нас еще есть время. Господь распорядился иначе. Мы с сестрой и близкими были рядом. Мама улыбалась, — написал актер Ярослав Жалнин.

Прощание с мамой известного актера состоялось 18 декабря в Нижнем Тагиле.

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#Общество#Происшествия#Нижний Тагил#Эксклюзив#Смерть#Болезнь#Актер#Жалнин#Юлия Мамонтова
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