Мама актера из Нижнего Тагила Ярослава Жалнина скончалась в возрасте 58 лет

Наталии Жалниной было всего 58 лет, ее не стало 15 декабря. Она долгое время работала в отделе кадров НПК «Уралвагонзавод» и много сил отдала молодежной организации УВЗ. Коллеги отзываются о Наталии, как об умной, позитивной и яркой женщине.