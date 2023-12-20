Мама актера из Нижнего Тагила Ярослава Жалнина скончалась в возрасте 58 лет

Posted Сегодня, 11:11
Published Сегодня, 11:11
Modified Сегодня, 11:13
Updated Сегодня, 11:13
Наталии Жалниной было всего 58 лет, ее не стало 15 декабря. Она долгое время работала в отделе кадров НПК «Уралвагонзавод» и много сил отдала молодежной организации УВЗ. Коллеги отзываются о Наталии, как об умной, позитивной и яркой женщине.
Помимо Ярослава, Наталия вырастила дочь — Алену. Участвовала в воспитании внуков. Жизнь женщины прервала болезнь. Ярослав написал, что мама боролась с ней достойно и до последнего семья надеялась на то, что еще есть время.
Сегодня проводили мою маму. Боец. Последний месяц жили надеждой, что у нас еще есть время. Господь распорядился иначе. Мы с сестрой и близкими были рядом. Мама улыбалась, — написал актер Ярослав Жалнин.
Прощание с мамой известного актера состоялось 18 декабря в Нижнем Тагиле.