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Published Сегодня, 11:07

Modified Сегодня, 11:09

Updated Сегодня, 11:09

Новорожденную девочку спасли медики из Екатеринбурга

Медики из Екатеринбурга спасли новорожденную девочку с редкой аномалией

20 декабря 2023, 11:07
Фото: 1MI

Новорожденную девочку спасли медики из Екатеринбурга

Доктора Областной детской клинической больницы в Екатеринбурге успешно провели операцию новорожденной девочке. У грудного ребенка была редкая патология почек.

Заболевание было обнаружено медиками еще тогда, когда девочка находилась в утробе матери. Операция была проведена через неделю после рождения малышки, сообщили в департаменте информполитики.

Хирургическое вмешательство провели на восьмые сутки жизни ребенка. Отмечается, что такая аномалия встречается у одного на тысячу новорожденных.

У младенца почка была увеличена в два раза и достигала 10 сантиметров. Медикам пришлось сделать небольшие разрезы на передней брюшной стенке. Операция длилась более трех часов и закончилась успешно.

Ранее сообщалось, что мальчику с редкой аномалией помогли хирурги-урологи из Екатеринбурга.

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#Здоровье#Операция#Медики#Новорожденные#Екатеринбург#Аномалия#Дарья Сорокина
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