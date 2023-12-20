Медики из Екатеринбурга спасли новорожденную девочку с редкой аномалией

Posted Сегодня, 11:07
Published Сегодня, 11:07
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
Заболевание было обнаружено медиками еще тогда, когда девочка находилась в утробе матери. Операция была проведена через неделю после рождения малышки, сообщили в департаменте информполитики.
Хирургическое вмешательство провели на восьмые сутки жизни ребенка. Отмечается, что такая аномалия встречается у одного на тысячу новорожденных.
У младенца почка была увеличена в два раза и достигала 10 сантиметров. Медикам пришлось сделать небольшие разрезы на передней брюшной стенке. Операция длилась более трех часов и закончилась успешно.
Ранее сообщалось, что мальчику с редкой аномалией помогли хирурги-урологи из Екатеринбурга.