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Posted Сегодня, 14:35

Published Сегодня, 14:35

Modified Сегодня, 14:37

Updated Сегодня, 14:37

Сотрудники полиции Нижнего Тагила проводят беседы с пенсионерами об аферистах

Мошенники атаковали пенсионеров Нижнего Тагила

20 декабря 2023, 14:35
Фото: Midjourney

Сотрудники полиции Нижнего Тагила проводят беседы с пенсионерами об аферистах

На данный момент, как сообщает МУ МВД России «Нижнетагильское», проводятся беседы с населением, целью которых профилактика мошеннических действий.

Особый упор уделяют работе с людьми преклонного возраста, поскольку они чаще становятся жертвами аферистов и начинают переводить денежные средства.

Вместе с тем, как сообщают работник правоохранительных служб, по телефону сотрудники практически не звонят, а приходят лично, называют свои данные, которые можно проверить.

Специалисты отмечают, что нужно не терять бдительность, в то время как аферисты не дают опомниться пенсионерам, вынуждая их делать все быстро. Существует множество примеров, когда пенсионеры под давлением переводят большие суммы денег, берут кредиты, а затем не могут расплатиться. Полиция рекомендует быть всегда на связи с родственниками.

Ранее сообщалось, что больше сотни сотрудников НТМК и УВЗ в Нижнем Тагиле стали жертвами мошенников.

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