Мошенники атаковали пенсионеров Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 14:35
Published Сегодня, 14:35
Modified Сегодня, 14:37
Updated Сегодня, 14:37
Особый упор уделяют работе с людьми преклонного возраста, поскольку они чаще становятся жертвами аферистов и начинают переводить денежные средства.
Вместе с тем, как сообщают работник правоохранительных служб, по телефону сотрудники практически не звонят, а приходят лично, называют свои данные, которые можно проверить.
Специалисты отмечают, что нужно не терять бдительность, в то время как аферисты не дают опомниться пенсионерам, вынуждая их делать все быстро. Существует множество примеров, когда пенсионеры под давлением переводят большие суммы денег, берут кредиты, а затем не могут расплатиться. Полиция рекомендует быть всегда на связи с родственниками.
Ранее сообщалось, что больше сотни сотрудников НТМК и УВЗ в Нижнем Тагиле стали жертвами мошенников.