Мошенники атаковали пенсионеров Нижнего Тагила

Специалисты отмечают, что нужно не терять бдительность, в то время как аферисты не дают опомниться пенсионерам, вынуждая их делать все быстро. Существует множество примеров, когда пенсионеры под давлением переводят большие суммы денег, берут кредиты, а затем не могут расплатиться. Полиция рекомендует быть всегда на связи с родственниками.