На Индийско-российском бизнес-диалоге обсудили сотрудничество Индии и России

Posted Сегодня, 09:11
Published Сегодня, 09:11
Modified Сегодня, 09:11
Updated Сегодня, 09:11
Мероприятие было организовано совместно департаментом внешнеэкономических и международных связей города Москвы, Индийским бизнес-альянсом (IBA), Деловым советом по сотрудничеству с Индией и Фондом Росконгресс.
Как сообщает Росбалт, пленарное заседание «Развитие двустороннего торгового и инвестиционного взаимодействия: перспективы сотрудничества Индии и России» стало одним из главных событий мероприятия. Активные дискуссии прошли на специализированных секциях «Создание синергии: управление транспортом, логистика и интеграция электронной коммерции», «Инновационный рост: взаимодействие фармацевтики, ИТ и новых технологий», «Расширение возможностей экономических ландшафтов: перспективы развития банковского финансирования и предприятий малого и среднего бизнеса».
На пленарном заседании форума выступил министр правительства Москвы, глава городского департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черемин, который отметил, что Индия представляет собой одну из самых активно развивающихся стран, рост ВВП которой превышает 7 процентов, она входит в топ-5 крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности. Он также подчеркнул, что с момента обретения независимости Индия стала надежным стратегическим партнером России в разных областях деятельности, в частности в машиностроении, сфере высоких технологий, энергетике.
За этот год департамент внешнеэкономических и международных связей Москвы и Деловой совет по сотрудничеству с Индией провели несколько десятков бизнес-мероприятий, направленных на укрепление партнерства и развитие межрегиональных связей. Сергей Черемин рассказал о планах Москвы принять участие в новой бизнес-миссии в январе 2024 года, а также в важнейшем азиатском форуме Smart Nation Expo в Дели, где представит свои передовые достижения за последнее десятилетие.
Роль Индийского бизнес-альянса в развитии деловых связей между предпринимательскими сообществами Индии и Российской Федерации высоко оценили участники форума. Отношения между бизнес-сообществами стран выстраиваются с целью продвижения интересов индийского бизнеса в России. Благодаря работе IBA были заключены меморандумы о взаимопонимании с торговыми палатами и коммерческими ассоциациями, что стимулирует укрепление внешнеэкономических связей между Россией и Индией.