tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:42

Published Сегодня, 12:42

Modified Сегодня, 12:44

Updated Сегодня, 12:44

Из больницы выписана найденная в сугробе в Серове девочка

Найденную в сугробе в Серове девочку выписали из больницы

20 декабря 2023, 12:42
Фото: 1MI

Из больницы выписана найденная в сугробе в Серове девочка

Двухлетняя девочка, которую нашли замерзшей в сугробе в Серове, выписали из больницы.

Стеша пролежала в сугробе несколько часов. Она получила сильное переохлаждение. О выписке ребенка рассказала ее мама, пишет Е1.

По ее словам, девочка была очень счастлива вернуться домой. Сейчас она веселится и играет. Известно, что Стешу крестили прямо в больнице. Так захотели сделать ее родители.

Мама Стеши поблагодарила врачей, которые вылечили ее в стенах больницы.

Напомним, что изначально ребенок лежал в реанимации. С 4 декабря она находилась в обычной палате.

Стало известно состояние замерзшего в сугробе в Екатеринбурге ребенка
Узнать подробнее
Читайте также:
В Екатеринбурге молодая мать оставила младенца в сугробе. Его спас прохожийНайденная в подгузнике в сугробе девочка из Серова остается в тяжелом состоянии
#Происшествия#Больница#Девочка#Врачи#Серов#Реанимация#Переохлаждение#Палата#Выписка#Дарья Сорокина
Подпишитесь
Как ему жить? Боец ЧВК из поселка под Тагилом не может получить помощь после ранения
Вчера, 08:25
Больше сотни сотрудников НТМК и УВЗ в Нижнем Тагиле стали жертвами мошенников
Сегодня, 09:08
На елку трезвыми: на открытии ледового городка в Тагиле запретят продажу алкоголя
Вчера, 11:26
Известен график работы ГИБДД в новогодние праздники в Нижнем Тагиле
Вчера, 11:27
Бывшее здание ДОСААФ в Нижнем Тагиле переделают под центр народных промыслов
Сегодня, 09:51
Катки для любителей коньков открылись в Нижнем Тагиле
Сегодня, 04:58