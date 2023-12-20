Найденную в сугробе в Серове девочку выписали из больницы

Posted Сегодня, 12:42
Published Сегодня, 12:42
Modified Сегодня, 12:44
Updated Сегодня, 12:44
Стеша пролежала в сугробе несколько часов. Она получила сильное переохлаждение. О выписке ребенка рассказала ее мама, пишет Е1.
По ее словам, девочка была очень счастлива вернуться домой. Сейчас она веселится и играет. Известно, что Стешу крестили прямо в больнице. Так захотели сделать ее родители.
Мама Стеши поблагодарила врачей, которые вылечили ее в стенах больницы.
Напомним, что изначально ребенок лежал в реанимации. С 4 декабря она находилась в обычной палате.