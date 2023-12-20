Не оплатили продукцию: УВЗ проиграл два иска от поставщиков на 52 млн рублей

Первый иск Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил в октябре этого года. ООО «ЗСВТО» из Челябинска потребовало от «Уралвагонзавода» 50 млн рублей за договор поставки измерительного инструмента. Согласно контракту, предприятие должно было оплатить заказ до 20 июня, однако не сделало это. Поставщик отправил УВЗ досудебную претензию, но ответа на нее не получил. Тогда ЗСВТО обратилось в суд. Оборонное предприятие направило встречный иск с требованием о взыскании договорной неустойки в размере 200 тысяч рублей, так как поставка продукции была произведена на четыре дня позже.