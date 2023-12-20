Не оплатили продукцию: УВЗ проиграл два иска от поставщиков на 52 млн рублей

Posted Сегодня, 11:01
Published Сегодня, 11:01
Modified Сегодня, 11:03
Updated Сегодня, 11:03
Первый иск Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил в октябре этого года. ООО «ЗСВТО» из Челябинска потребовало от «Уралвагонзавода» 50 млн рублей за договор поставки измерительного инструмента. Согласно контракту, предприятие должно было оплатить заказ до 20 июня, однако не сделало это. Поставщик отправил УВЗ досудебную претензию, но ответа на нее не получил. Тогда ЗСВТО обратилось в суд. Оборонное предприятие направило встречный иск с требованием о взыскании договорной неустойки в размере 200 тысяч рублей, так как поставка продукции была произведена на четыре дня позже.
В итоге Арбитражный суд удовлетворил оба иска. После этого «Уралвагонзавод» попытался оспорить решение в 17 апелляционном суде, но там оставили жалобу без удовлетворения.
Еще один подобный иск к УВЗ подало ООО «Реми». Истец просил взыскать с предприятия 2 млн рублей в качестве долга по договору поставки. «Уралвагонзавод» в свою очередь возражал против исковых требований, пояснив, что относится к стратегическим предприятиям и обеспечивает расчеты за счет средств заказчика — Министерства обороны РФ. Однако суд данный довод отклонил и удовлетворил исковые требования заявителя. Решение в законную силу пока не вступило и может быть обжаловано.