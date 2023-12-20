«Нижний Тагил от А до Я»: 19 декабря начал свою работу симпозиум ледовой скульптуры

Posted Сегодня, 05:22
Published Сегодня, 05:22
Modified Сегодня, 05:23
Updated Сегодня, 05:23
Инициатива о проведении мероприятия по формированию ландшафтной скульптуры поступила в адрес мэрии от самих представителей ремесла. И уже сегодня к своей творческой задаче на Театральной площади приступили скульпторы Нижнего Тагила и Екатеринбурга. Всего на участие в симпозиуме было подано 10 заявок. За плечами участников международные фестивали и чемпионаты мира по ледовой скульптуре в Канаде, Америке, Китае и Германии.
В качестве темы фестиваля городской оргкомитет выбрал «Русский алфавит». Эскизы объемных ледяных фигур в форме букв алфавита и героев мультфильмов создавали художники из Москвы, Санкт Петербурга, Екатеринбурга и Нижнего Тагила.
Традиционно для тагильчан и гостей города оборудуют сцену, построят лабиринт и ледяные горки. Конкурсантам за короткий срок предстоит уложить тысячи тонн блоков ледяной массы на свои места. Заготовку привозят с водоема Муринских прудов. Сложность в этом году добавляет низкое качество льда из-за обильных снегопадов, сообщает куратор проекта.
Итоги творческого слета озвучат на открытии городка.
18 декабря в парке им. Бондина заработал каток.