«Нижний Тагил от А до Я»: 19 декабря начал свою работу симпозиум ледовой скульптуры

Инициатива о проведении мероприятия по формированию ландшафтной скульптуры поступила в адрес мэрии от самих представителей ремесла. И уже сегодня к своей творческой задаче на Театральной площади приступили скульпторы Нижнего Тагила и Екатеринбурга. Всего на участие в симпозиуме было подано 10 заявок. За плечами участников международные фестивали и чемпионаты мира по ледовой скульптуре в Канаде, Америке, Китае и Германии.