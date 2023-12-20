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Updated Сегодня, 05:23

В Нижнем Тагиле 19 декабря начался слет скульпторов ледяных фигур

«Нижний Тагил от А до Я»: 19 декабря начал свою работу симпозиум ледовой скульптуры

20 декабря 2023, 05:22
Фото: Пресс-служба Администрации Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле 19 декабря начался слет скульпторов ледяных фигур

Участники слета под наблюдением скульптора из Нижнего Тагила Эдуарда Пономаренко приступили к работе.

Инициатива о проведении мероприятия по формированию ландшафтной скульптуры поступила в адрес мэрии от самих представителей ремесла. И уже сегодня к своей творческой задаче на Театральной площади приступили скульпторы Нижнего Тагила и Екатеринбурга. Всего на участие в симпозиуме было подано 10 заявок. За плечами участников международные фестивали и чемпионаты мира по ледовой скульптуре в Канаде, Америке, Китае и Германии.

В качестве темы фестиваля городской оргкомитет выбрал «Русский алфавит». Эскизы объемных ледяных фигур в форме букв алфавита и героев мультфильмов создавали художники из Москвы, Санкт Петербурга, Екатеринбурга и Нижнего Тагила.

Традиционно для тагильчан и гостей города оборудуют сцену, построят лабиринт и ледяные горки. Конкурсантам за короткий срок предстоит уложить тысячи тонн блоков ледяной массы на свои места. Заготовку привозят с водоема Муринских прудов. Сложность в этом году добавляет низкое качество льда из-за обильных снегопадов, сообщает куратор проекта.

Итоги творческого слета озвучат на открытии городка.

18 декабря в парке им. Бондина заработал каток.

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